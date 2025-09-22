Lealtades

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

El significado de lealtad establece que se aplica el término para expresar un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona o compromiso con una comunidad, organizaciones o principios morales, entre otras definiciones.

Lo anterior viene al caso por las diversas ocasiones en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defiende la actuación de su antecesor y de sus hijos.

Es parte de la palabra comprometida, lealtad o verdaderamente sus palabras expresan sinceridad.

Desde que se instaló la política moderna en México, se cuestiona sobre la principal característica de los políticos nacionales y muchos coinciden que es la lealtad, algo que choca con las creencias de los ortodoxos.

Y es que cuando surgen las diferencias o el riesgo de perder la posición privilegiada es cuando la lealtad deja de existir.

La ruta de los mandamientos políticos fue trazada por los priistas (entonces PRM) que se encontraban siendo gobierno y desde entonces hay evidencias de que es primero el oportunismo que la lealtad.

El primero en confirmar que la lealtad pasa a un segundo nivel fue Plutarco Elías Calles al ser invitado a salir del país por el presidente Cárdenas, al que él mismo elevó a esa categoría. Pero si bien Lázaro Cárdenas buscaba con ello terminar con el Maximato impuesto por su hasta entonces maestro, los miembros de su gabinete, puestos por Calles, se excusaron por no acompañarlo al exilio. Ninguno de los personajes insertos en el gobierno se sumó al viaje y Lázaro Cárdenas decidió un radical cambio de gabinete.

Ese puede considerarse el principal rompimiento entre un Presidente con un antecesor, aunque no era con el anterior, pero sí con el del poder.

Todo transcurrió tranquilo en los siguientes sexenios priistas, aunque hubo forcejeos con la nominación de candidatos presidenciales, sin llegar a la ruptura.

Fue hasta el gobierno de José López Portillo cuando se puso en juego la lealtad y en la disputa entre el ex presidente Echeverría y López Portillo, dos personajes leales al primero fueron relevados. Uno, el secretario de Educación Pública, Porfirio Muñoz Ledo, y el otro, el coordinador de los diputados, Augusto Gómez Villanueva. Las diferencias entre presidente y ex presidente se recrudecieron y surgió el críptico mensaje de “Tú también, Luis”.

Los siguientes presidentes priistas guardaron las apariencias con su antecesor y no se produjeron grandes escándalos que pusieran en riesgo la muestra de lealtad.

Menos cuando ocurrió la alternancia a partir del año dos mil, ni tampoco se viralizaron ataques de uno al otro, salvo aquel momento entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo que el primero decidió hacer una frustrada huelga de hambre.

La diferencia entre aquellos y los actuales es que la presidenta Sheinbaum Pardo enarbola directamente la defensa del ex presidente López Obrador y de sus hijos, en una muestra de lealtad que poco efecto positivo tiene para su figura.

********

Finalmente, al senador de Jalisco, Carlos Lomelí, le cayó la presidencia de la Comisión de Marina que le fue retirada al priista Alejandro Moreno… Sigue el misterio de quién solicitó los amparos de los hermanos López Beltrán y hay señales que empujan a que fueron los malquerientes de Andy dentro del propio Morena… “PRI: crónica del fin” es un documental que presentará la cadena de televisión VIX, el que será aprovechado por priistas del pasado que buscan eludir responsabilidades de la debacle del otrora poderoso partido.

