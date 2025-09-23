Avanza combate contra el dengue en las escuelas públicas del estado

Incremento de casos en Cancún

Despliegan brigadas de fumigación y descacharrización en más de 150 centros educativos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Ante el incremento de casos de dengue en la región, autoridades estatales y municipales han intensificado las acciones preventivas en escuelas públicas del municipio de Benito Juárez, con el objetivo de proteger a niñas, niños y personal educativo de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, hasta la tercera semana de septiembre se han registrado más de 2,800 casos confirmados de dengue en el estado, con Benito Juárez como uno de los municipios con mayor incidencia. La temporada de lluvias ha favorecido la proliferación de criaderos, lo que ha encendido las alertas sanitarias.

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), en coordinación con Servicios Estatales de Salud (SESA), ha desplegado brigadas de fumigación y descacharrización en más de 150 planteles educativos de nivel básico en Cancún. Las medidas incluyen:

– Fumigación en patios, salones y áreas comunes

– Eliminación de objetos que acumulen agua (cubetas, llantas, macetas)

– Revisión de tinacos y cisternas

– Charlas informativas para estudiantes y docentes

Además, se han distribuido carteles y materiales didácticos para fomentar la participación activa de la comunidad escolar en la prevención del dengue.

Carlos Gorocica Moreno, titular de la SEQ, destacó que “la salud de nuestros estudiantes es prioridad. Estamos trabajando de manera interinstitucional para garantizar espacios seguros y libres de vectores”. Por su parte, autoridades de SESA señalaron que estas acciones se mantendrán durante toda la temporada de lluvias y se ampliarán a otros municipios con alta incidencia.

Las autoridades han hecho un llamado a madres, padres y tutores para que refuercen las medidas en casa, evitando recipientes con agua estancada y permitiendo el acceso de brigadas sanitarias. También se promueve el uso de repelente y ropa que cubra brazos y piernas, especialmente en zonas con vegetación cercana.

Huracán “Gabrielle” ya no es un peligro para Q. Roo

El huracán Gabrielle, que alcanzó la categoría 4 en el océano Atlántico, no representa una amenaza directa para el estado de Quintana Roo, según confirmaron autoridades locales y federales. Aunque el fenómeno ha generado inquietud por su intensidad, su trayectoria se mantiene alejada de las costas mexicanas y se dirige hacia el norte del Atlántico.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Gabrielle se ubicaba hasta ayer a más de 2,675 kilómetros al este-noreste de Quintana Roo, cerca de las Bermudas. Presentaba vientos sostenidos de hasta 195 km/h y rachas que alcanzan los 240 km/h.

Su desplazamiento es hacia el norte, con dirección probable hacia la costa este de Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, no se espera que impacte directamente en territorio mexicano.

La Dirección de Protección Civil de Tulum y la gobernadora Mara Lezama han reiterado que “Gabrielle” no representa peligro para el estado. Sin embargo, se mantiene un monitoreo constante debido a la presencia de dos zonas de baja presión en el Atlántico que podrían evolucionar a ciclones tropicales en los próximos días.

Estas ondas tropicales, ubicadas al este de las Antillas Menores y en el Atlántico central, tienen entre 40% y 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días6.

Aunque Gabrielle no ha tocado tierra en México, las lluvias registradas en los últimos días en municipios como Cancún y Playa del Carmen han generado encharcamientos e inundaciones menores. Las autoridades recomiendan:

– Mantenerse informados a través de canales oficiales

– Evitar difundir rumores o información no verificada

– Preparar medidas preventivas ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.