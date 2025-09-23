QRoo arranca participación en Paraolimpiada Nacional Conade

Con sede en Aguascalientes

Disciplinas de paranatación y boccia fueron las primeras en iniciar sus actividades

Por redacción DIARIOIMAGEN

Aguascalientes.- Con mucha expectativa, la delegación de Quintana Roo en las disciplinas de Paranatación y Boccia se reportaron listos para iniciar su participación en la Paraolimpiada Nacional Conade 2025, misma que ya tuvo si primera jornada de actividades y que se realiza teniendo como sede el estado de Aguascalientes.

Bajo el respaldo y apoyo de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), que preside Jacobo Arzate Hop, las y los paratletas quintanarroenses hicieron el viaje con un día de anticipación a Aguascalientes, esto con el objetivo de poder descansar y posteriormente cumplir con el certamen más importante a nivel nacional del deporte adaptado.

Para esta edición, en lo que respecta a la disciplina de Paranatación viajó con una delegación conformada por 22 integrantes, de las cuales son 15 atletas y 7 entrenadores y staff, perfilándose como una de las disciplinas más prometedoras, con varios nadadores que llegan tras igualar o superar sus mejores marcas de años anteriores y que buscan establecer nuevos récords personales.

Mientras que en la especialidad de Boccia, viajó con un equipo conformado por 10 elementos, de los cuales son 8 deportistas que entrarán en acción, además de 2 entrenadores y staff.

Respaldan profesionalización de atletas y entrenadores

Con el objetivo de profesionalizar a las y los atletas, así como entrenadores y promotores especializados en la disciplina de Powerlifting y con ello puedan tener un desarrollo integral, la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, respaldó la Firma de Convenio de Colaboración entre la Federación Mexicana de Powerlifting y la empresa Vive Del Deporte.

Aseguró que, se prioriza que las y los atletas quintanarroenses cuenten con las herramientas necesarias para un mejor desarrollo deportivo y por eso se de importancia a que se les capacite de manera constante.

“Estamos muy felices de respaldar este tipo de acciones, que aporta tener un deporte organizado en nuestro estado, por eso aplaudimos este tipo de convenios que sin duda están priorizando a las y los atletas, estamos trabajando de manera coordinada con asociaciones, federaciones y sector privado, para fortalecer el deporte”, comentó Jacobo Arzate, quien fungió como testigo de honor de esta firma de acuerdo de colaboración.

Cabe destacar que este convenio tiene como propósito la profesionalización y desarrollo integral de las y los atletas, entrenadores y promotores de powerlifting, así como la creación de puentes comerciales, alianzas estratégicas y patrocinios que impulsen esta disciplina en México; además, se fomentará la realización de eventos deportivos como herramienta para el desarrollo económico y el crecimiento de la base de deportistas en la región.

En tanto, Luis Fernando Onofre, presidente de la Federación Mexicana de Powerlifting comentó: Este es un sueño que iniciamos hace unos años cuando estuvimos en la Asociación Estatal, que era proyectar nuestro deporte y hacerlo llegar a todo el estado, por lo que agradezco a la CODEQ y a Vive del Deporte, por siempre trabajar de la mano, el objetivo principal es revolucionar nuestra disciplina y hacerlo masivo.

Finalmente, Mario Reynoso, CEO de la empresa Vive del Deporte se mostró muy contento de concretar este convenio, por lo que comentó que “asume un compromiso fundamental y es muy claro, vamos a proporcionar más herramientas a los involucrados del Powerlifting, así como trabajar para conseguir patrocinios y que este deporte sea visibilizado”, dijo.