La mayoría de la población se siente insegura en Quintana Roo

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Ocho de cada diez personas manifiestan que su entorno es peligroso

Por más que se repita el discurso de que “la percepción no siempre refleja la realidad”, en Quintana Roo ambas parecen ir de la mano. Las estadísticas delictivas y la sensación de inseguridad entre la ciudadanía no solo coinciden, sino que se retroalimentan.

En un estado que vive del turismo y presume modernidad, la violencia cotidiana y la desconfianza institucional se han convertido en parte del paisaje. ¿Cómo se construye seguridad cuando ocho de cada diez personas sienten que su entorno es peligroso? ¿Qué se necesita para que los datos positivos -cuando los hay- se traduzcan en confianza?

Durante 2024, Quintana Roo registró una tasa de 25,599 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a que aproximadamente uno de cada cuatro residentes fue víctima de algún ilícito. Esta cifra supera en seis por ciento el promedio nacional de 24,135 delitos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este aumento representa un incremento del 15.4% respecto al año anterior, posicionando al estado en el séptimo lugar a nivel nacional en incidencia delictiva. Quintana Roo se ubica detrás de entidades como Tabasco, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Colima y Morelos.

La percepción ciudadana sobre la inseguridad también es alarmante: el 80.5% de la población considera riesgoso vivir en el estado, superando en casi cinco puntos porcentuales la media nacional de 75.6%. Esta cifra iguala la registrada en Sinaloa y coloca a Quintana Roo como el estado con mayor percepción de inseguridad en la Península de Yucatán.

Al comparar con sus vecinos peninsulares, la diferencia se vuelve más evidente. Mientras Yucatán mantiene uno de los niveles más bajos del país con 39.6%, Campeche alcanza el 68.9% y Quintana Roo lidera con el 80.5%. Aunque la encuesta no detalla los delitos por entidad, en Quintana Roo se identifican como frecuentes los fraudes digitales y los robos a transeúntes.

Otro dato preocupante es la cifra negra -delitos que no se denuncian o no se investigan- que a nivel nacional alcanzó el 93.2%. Las principales razones para no denunciar fueron la percepción de que es una pérdida de tiempo (34.6%) y la desconfianza hacia las autoridades (14%). Esta tendencia también se refleja en Quintana Roo, donde la ciudadanía ha señalado reiteradamente la falta de resultados.

No obstante, hay matices. Según declaraciones del senador Eugenio Segura, recogidas por REPORTUR.mx, los datos de seguridad en el municipio de Benito Juárez muestran señales de mejoría. El legislador subrayó que el reto principal ahora es reducir la percepción de inseguridad entre la población.

Las cifras de victimización y percepción de inseguridad en Quintana Roo no deben ser vistas como simples indicadores estadísticos, sino como síntomas de una crisis más profunda: la fractura entre ciudadanía e instituciones. Si bien hay esfuerzos locales por mejorar, como los reportados en Benito Juárez, estos deben ser sostenidos, transparentes y acompañados de una estrategia comunicativa que recupere la confianza pública. Porque en seguridad, como en democracia, la percepción también construye realidad.

92% de motociclistas sin seguro

Una reciente evaluación del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) reveló una preocupante realidad en las calles del estado: el 92% de los motociclistas no cuenta con seguro vehicular. Esta cifra pone en evidencia una grave omisión en materia de seguridad vial y protección civil, especialmente en un contexto donde el uso de motocicletas ha crecido exponencialmente.

Según datos del Imoveqroo, en los últimos cinco años el parque vehicular de motocicletas en Quintana Roo se ha duplicado. Tan solo en Chetumal, se estima que circulan más de 50 mil unidades, muchas de ellas utilizadas como medio principal de transporte para trabajadores, repartidores y estudiantes.

Sin embargo, el acceso a seguros sigue siendo limitado. Factores como el costo, la informalidad en la compra de vehículos, y la falta de cultura de prevención han contribuido a que la mayoría de los conductores no cuenten con protección ante accidentes, robos o daños a terceros.

La ausencia de seguro vehicular no solo representa un riesgo económico para los motociclistas, sino también para peatones y automovilistas. En caso de accidentes, las víctimas quedan desprotegidas y los costos médicos o legales recaen directamente en los involucrados.

Rafael Hernández Kotasek, director del Imoveqroo, señaló que “la falta de seguro es una bomba de tiempo. Estamos trabajando en campañas de concientización y en propuestas para que el seguro sea obligatorio en motocicletas, como ya ocurre con los automóviles”.

Chetumal estrena nueva ruta de transporte

En un esfuerzo por mejorar la movilidad urbana y ampliar la cobertura del transporte público en la capital del estado, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció el inicio de operaciones de una nueva ruta piloto en Chetumal: el circuito “Sian Ka’an”. Esta ruta se suma a la ya activa “Ruta Caribe” y forma parte del Plan Integral de Transporte Público impulsado por el gobierno estatal.

El circuito “Sian Ka’an” es una ruta piloto diseñada para atender zonas densamente pobladas de Chetumal. Según Rafael Hernández Kotasek, director general del Imoveqroo, esta nueva ruta comenzará a operar en octubre de 2025 y será gratuita durante su fase de prueba.

Durante este periodo, se recopilarán datos sobre frecuencia de uso, tiempos de espera, puntos de ascenso y descenso, asi como las necesidades de infraestructura vial.

Estos datos permitirán ajustar el número de unidades, definir los paraderos oficiales y determinar el tipo de vehículos y combustible más adecuados para el sistema.