Construirán 16 domos escolares en planteles de Cancún, este ciclo

Inversión de 40 millones de pesos

Mejoran infraestructura educativa para proteger estudiantes de inclemencias del tiempo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura educativa y proteger a estudiantes de las inclemencias del clima, el gobierno de Quintana Roo anunció la construcción de 16 domos escolares en planteles de nivel básico en Cancún. La inversión destinada asciende a 40 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y recursos estatales.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, informó que los domos se construirán en escuelas ubicadas en zonas de alta densidad poblacional y con mayores necesidades de infraestructura. “Estos espacios permitirán que niñas y niños realicen actividades físicas, cívicas y culturales sin estar expuestos al sol o la lluvia, lo que mejora su bienestar y seguridad”, señaló durante el arranque simbólico de obras en la primaria “Vicente Guerrero”.

Cada domo tendrá una estructura metálica con cubierta de lámina galvanizada, iluminación, canaletas pluviales y adecuaciones para el uso comunitario. Las obras estarán a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

Entre las escuelas que recibirán los domos se encuentran la Primaria Vicente Guerrero, Secundaria Técnica 23, Jardín de Niños Xcaret, Primaria José Martí, Secundaria General 7, Primaria Ignacio Zaragoza, Secundaria Técnica 19, Primaria Benito Juárez, Jardín de Niños Kukulkán y la Primaria Emiliano Zapata (Lista parcial sujeta a confirmación oficial).

Los trabajos iniciarán en octubre y se espera que concluyan antes de que finalice el ciclo escolar 2025–2026.

La inversión de 40 millones de pesos forma parte del programa municipal de infraestructura social, que contempla también pavimentación, alumbrado público y rehabilitación de espacios deportivos. De acuerdo con el Instituto Municipal de Planeación (Implan), más de 12 mil estudiantes se beneficiarán directamente con los nuevos domos.

“Es una inversión que no solo mejora la infraestructura, sino que fortalece el sentido de comunidad y el derecho a una educación digna”, destacó Peralta.

Alistan Oktoberfest 2025 con cultura alemana

Con una mezcla vibrante de tradición bávara y ambiente caribeño, Cancún se prepara para celebrar el Oktoberfest 2025, un festival que promete llenar de música, cerveza artesanal y cultura alemana los días del 3 al 6 de octubre. El evento, organizado por la Asociación de Empresarios Alemanes en México y el Ayuntamiento de Benito Juárez, busca consolidarse como una cita anual para locales y turistas.

El Oktoberfest se llevará a cabo en el Parque de las Palapas y en el Malecón Tajamar, con entrada libre y actividades para toda la familia. Entre las atracciones confirmadas destacan:

– Más de 30 cervecerías artesanales nacionales e internacionales

– Gastronomía típica alemana: salchichas bratwurst, pretzels, schnitzel y strudel

– Música en vivo con bandas bávaras, grupos folclóricos y DJ internacionales

– Concurso de trajes típicos y competencias de levantamiento de tarros

-Zona infantil con juegos, talleres y espectáculos culturales

Destacaron que el Oktoberfest no solo impulsa el turismo, sino también la convivencia multicultural. Cancún es una ciudad abierta al mundo, y este tipo de eventos fortalecen nuestra identidad como destino cosmopolita.

Además de celebrar la cultura alemana, el Oktoberfest busca promover el consumo responsable y apoyar a productores locales. La Cámara Nacional de la Industria Cervecera y de la Malta (Cerveceros de México) estima que el evento podría generar una derrama económica superior a los 15 millones de pesos, beneficiando a restaurantes, hoteles, transportistas y artesanos.

“Es una oportunidad para que los cerveceros artesanales de Quintana Roo presenten sus productos a un público amplio y diverso”, comentó Klaus Müller, representante de la comunidad alemana en Cancún.

El festival se realiza estratégicamente en octubre, uno de los meses con menor afluencia turística, como parte de los esfuerzos del sector para diversificar la oferta y atraer visitantes más allá del sol y playa. La Secretaría de Turismo estatal ha confirmado que se espera la llegada de más de 10 mil asistentes, incluyendo turistas nacionales, extranjeros y residentes.