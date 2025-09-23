Casi cuatro mil cuartos de hotel cerrarán por la temporada baja

En Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres

Aprovecharán esta época para realizar trabajos de remodelación y mantenimiento

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La temporada baja ha obligado al cierre temporal de 3,972 habitaciones hoteleras en Quintana Roo, particularmente en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. La medida busca reducir costos operativos y aprovechar el periodo de baja ocupación para realizar trabajos de remodelación y mantenimiento.

Según datos de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPMIM), los cierres se distribuyen de la siguiente manera:

-3,109 habitaciones en la zona hotelera de Cancún

-296 en el centro de Cancún

-143 en Puerto Morelos

-424 en la zona continental de Isla Mujeres

El promedio de ocupación entre el 1 y el 16 de septiembre fue de apenas 59.4% en la zona hotelera, 39.5% en el centro de Cancún, 44.6% en Puerto Morelos y 60.1% en Isla Mujeres, cifras inferiores a las del mismo periodo en 2024.

Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo estatal, señaló que muchos hoteles aprovechan esta etapa para renovar instalaciones de cara a la temporada alta de invierno. Por su parte, Rodrigo de la Peña, presidente de la AHCPMIM, negó que se promuevan descansos sin goce de sueldo, aunque reconoció que cada hotel decide cómo manejar su plantilla laboral durante estos meses.

El Aeropuerto Internacional de Cancún también reflejó la baja turística: durante el puente patrio, registró sus dos peores jornadas del año con apenas 347 operaciones el 16 de septiembre y 341 el día siguiente.

El cierre temporal de habitaciones es una estrategia recurrente en temporada baja, pero este año evidencia una caída más pronunciada en la actividad turística. El reto será mantener la calidad del servicio y proteger los derechos laborales mientras se espera el repunte de visitantes.

Restaurantes reportan hasta 80% de ocupación

En medio de una temporada baja marcada por la incertidumbre económica y la disminución del turismo, las celebraciones por las Fiestas Patrias ofrecieron un respiro al sector restaurantero de Cancún. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), los establecimientos afiliados reportaron una ocupación promedio de entre 75% y 80% durante el fin de semana del 15 y 16 de septiembre.

Julio Villarreal Zapata, presidente de Canirac en Quintana Roo, explicó que la combinación de eventos patrios y la pelea de box del sábado 13 —protagonizada por Saúl “Canelo” Álvarez— generó una afluencia significativa en bares deportivos y restaurantes temáticos. “Los sports bar tuvieron muy buenas ventas ese día, y la noche del 16 de septiembre incluso se reportaron llenos en los establecimientos que organizaron eventos especiales”, señaló.

Sin embargo, el repunte fue puntual. Los días previos, como el domingo 14 y el lunes 15, mostraron baja afluencia, reflejando la complejidad de la primera quincena de septiembre, que promedió apenas un 75% de ocupación, cifra considerada insuficiente para cubrir los gastos operativos de muchos negocios.

Ante este panorama, los más de 420 restaurantes afiliados a Canirac en Cancún han comenzado a delinear estrategias para mantener la afluencia. Entre ellas destacan:

– Promociones temáticas y descuentos por temporada.

– Menús especiales con ingredientes locales.

– Eventos culturales y musicales alusivos a fechas nacionales.

Estas acciones buscan no solo atraer clientes, sino también reforzar el valor agregado de la experiencia gastronómica en Cancún.

Villarreal Zapata también subrayó que la baja en el consumo no es exclusiva de Cancún, sino parte de una tendencia global. Según datos del INEGI, la incertidumbre económica —agravada por políticas arancelarias en Estados Unidos— ha generado cautela entre los consumidores, quienes prefieren no gastar el dinero que tienen en mano.

Esta situación ha impactado directamente en la industria restaurantera y de servicios, afectando los ingresos de trabajadores como meseros y cocineros. “Esperamos que la situación se regularice hacia octubre o noviembre, con la esperanza de retomar los números del 2024”, agregó el dirigente empresarial.