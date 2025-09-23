Entrega Mara Lezama desayunador transformado en técnica de Cancún

Trabajo conjunto con el DIF estatal

Los recursos del pueblo se administran con transparencia y se combate la corrupción, señala

Cancún.- Un desayunador transformado, limpio, digno, completamente renovado, entregó la gobernadora Mara Lezama Espinosa, junto con la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, en la escuela secundaria Técnica No. 20 “Rafael Ramírez Castañeda”, en Cancún, en donde cada estudiante podrá disfrutar sus alimentos con tranquilidad, un lugar que refleja cuidado, respeto y mucho amor.

De un espacio en malas condiciones, con pisos dañados, paredes descuidadas, luminarias inservibles y ventiladores oxidados, se transformó en un desayunador cómodo, en orden y seguro como resultado del trabajo conjunto del Sistema DIF Quintana Roo, encabezado por la presidenta honoraria Verónica Lezama Espinosa; de la SEQ, la SEOP y el IFEQROO.

“Hoy el cambio se nota. ¡Miren qué bonito quedó! Retiramos los pisos dañados y colocamos nuevos de cerámica, pintamos la fachada y los interiores, rehabilitamos las dos puertas de herrería de la cocina y la bodega, reemplazamos las luminarias por unas nuevas, cambiamos los ventiladores y revisamos la instalación eléctrica”, explicó la gobernadora.

Durante una visita al lugar y con la presencia de maestras, maestros, padres y madres de familia, pero principalmente de los alumnos, la gobernadora Mara Lezama explicó que esto es posible porque en este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, los recursos del pueblo se administran con transparencia y se combate la corrupción, lo que permite que el dinero del pueblo alcance para más.

“En este gobierno humanista con corazón feminista tenemos claro que la justicia social se construye con hechos, y este desayunador es un ejemplo; aquí sembramos bienestar y futuro, porque lo más valioso que tenemos son nuestras niñas, nuestros niños y nuestras juventudes” precisó la gobernadora.

Inicia Semana Estatal de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo

Por un Quintana Roo con justicia laboral

Chetumal.- En el marco de la transformación profunda que impulsa el gobierno de Mara Lezama Espinosa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo (STyPS) inició la XVII Semana Estatal de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo 2025, estrategia que reafirma el compromiso donde la salud, la seguridad y la dignidad laboral son pilares fundamentales para el desarrollo del estado.

Esta jornada, coordinada por la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con la Secretaría del Trabajo Federal, representa un esfuerzo sin precedentes de gobernanza colaborativa.

En ella, participan sindicatos como CROC, CTM, CTC, FESOC, FOUM y CATEM; cámaras empresariales como Canirac, Coparmex, Canacintra, Canaco y CMIC; instituciones de salud como IMSS, SESA e ISSSTE; Protección Civil; y sectores académicos como la Universidad La Salle Cancún.

Además, se integran actividades con alcance internacional, fortaleciendo el intercambio de buenas prácticas.

La encargada de la STyPS, Verónica Salinas Mozo, detalló que durante esta semana se llevarán a cabo más de 73 capacitaciones y conferencias dirigidas a empresas del sector turístico, de la construcción, tiendas de autoservicio y restaurantero, abordando temas clave como Condiciones Generales de Trabajo, Seguridad e Higiene, y las Normas Oficiales Mexicanas NOM-019, NOM-025 y NOM-035.

Puntualizó, que se realizarán más de 15 simulacros en coordinación con cámaras empresariales y sindicatos, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales y fomentar entornos seguros y saludables.

Estas acciones beneficiarán directamente a más de 121 mil trabajadoras y trabajadores de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Benito Juárez y Playa del Carmen, especialmente en los sectores con mayor índice de riesgo como hotelería, construcción y servicios alimentarios.

Durante el evento, se entregaron distintivos a empresas que cumplen con Entornos Laborales Seguros y Saludables (ESSLA), que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.