Conductores toman como pista de carreras el Boulevard Colosio

Combinación mortal: imprudencia, velocidad y alcohol

Consternación por las recientes tragedias que cobraron la vida de 8 personas

La combinación mortal de imprudencia, exceso de velocidad y el consumo de alcohol ha generado un aumento en el número de accidentes de tránsito fatales en varios municipios de Quintana Roo, especialmente en la zona norte del estado.

Pero esto no va terminar hasta que las autoridades sean más estrictas en la aplicación de las reglas de tránsito, pues muchos conductores, tanto particulares como del servicio de transporte público y privado, toman las vialidades como pistas de carreras, sin importarles las consecuencias.

Los accidentes de tránsito son muy comunes en las calles de Cancún, y más cuando llueve, ya que se registran hasta 10 o 15 percances diarios en esta ciudad del Caribe mexicano, porque los conductores no tienen precaución y las autoridades no aplican la ley.

Consumo de alcohol

Lamentablemente, en Cancún, diariamente se puede ver desde muy temprano en las tiendas de conveniencia filas para comprar bebidas alcohólicas, sobre todo cerveza, caguamas o six, pues muchos trabajadores, entre ellos muchos taxistas, toman desde la mañana en sus centros de trabajo y también se drogan, sobre todo, en las construcciones, y esto provoca accidentes.

Quintana Roo ocupa el tercer lugar nacional en consumo excesivo de alcohol, con un 40.5% de su población entre 12 y 65 años, de acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, solo por detrás de Jalisco (44.4%) y Nayarit (41.6%).

Tragedias

La reciente tragedia en el Boulevard Luis Donaldo Colosio es ejemplo de lo anterior, donde una camioneta, por exceso de velocidad, perdió el control e invadió el carril contrario, impactándose con una unidad del servicio Uber donde viajaba una familia de Monterrey de cinco integrantes, entre ellos 2 menores de edad.

Las personas fallecidas en esta terrible tragedia son Erika Lizeth González Garza; además de sus dos hijos, el pequeño Francisco Gabriel Simental González, de dos años y medio; y la bebé Dandará Simental González, de apenas dos meses. Ellos murieron al instante. Y poco después murieron el esposo y el abuelo de la misma familia: Francisco Gabriel Simental Ochoa, de 34 años, y Agustín Simental Terrazas, de 65 años.

Además de estas personas fallecieron Jairo Emmanuel Estella Borges, de 20 años, conductor de la rentadora; así como Martha Elena Ochoa Téllez, originaria de Chihuahua. Y hay cuatro personas más internadas a causa de las lesiones en este choque.

Fuentes policiales afirmaron que una camioneta Mitsubishi L200 de color gris circulaba en dirección a Cancún, perdió el control debido a que el pavimento estaba mojado y chocó de frente con una Toyota Avanza de la plataforma Uber que transportaba a turistas.

El chofer de la Mitsubishi de color gris, llamado José Antonio “N”, fue llevado al Ministerio Público, donde se le acusó de homicidio culposo debido al exceso de velocidad con el que presuntamente circulaba.

Critican diseño del asfaltado

Este accidente coloca nuevamente en el ojo público errores en la millonaria obra de remodelación de este bulevar que conduce desde la ciudad de Cancún hacia el Aeropuerto Internacional o conecta con la carretera federal 307 hacia la Riviera Maya.

“El grabado en el bulevar Colosio fue mal diseñado, lo que provoca que cada vez que llueve la vialidad se convierta en una superficie resbaladiza. A ello se suman manchas de aceite que empeoran las condiciones y convierten este tramo en una trampa mortal”, denunciaron algunos medios locales en relación al trágico accidente.

Las autoridades, por su parte, han objetado esta versión, al señalar que los accidentes son provocados por la imprudencia de los conductores.

Accidente en la Bonampak

Otro accidente de tránsito fatal, también en Cancún, fue donde una mujer ebria conductora de Uber chocó contra un poste de CFE en la avenida Bonampak, frente al fraccionamiento Promesa, donde perdió la vida un hombre, mientras que su pareja quedó prensada en la unidad.

Durante el choque, Jesús Mario Martínez Hernández, trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León, salió proyectado del vehículo, por lo que perdió la vida.

Mientras que su esposa, identificada como Nancy Griselda Haro Rodríguez, resultó gravemente lesionada tras quedar prensada en la unidad, por lo que fue trasladada a un hospital y su estado de salud es crítico.

Impunidad de taxistas

Dayna Contreras H., la conductora de Uber, fue dejada en libertad, pese a que iba con aliento alcohólico, según la defensa de familiares de las víctimas, lo que va sentando antecedentes de impunidad muy graves, sí, porque los conductores saben que no le pasa nada si chocan o mata a alguien si van en estado inconveniente, pues no se aplica la ley como debe ser.

Muchos trabajadores del volante, en horarios de trabajo, llevan en la consola del vehículo, a la vista de todo mundo, la cerveza con limón y sal y van tomando, por lo que este problema ya es muy grave.

La impunidad en la causa de que estas personas no respeten el reglamento de tránsito y le valga si matan a 10 a 20 o provocan un accidente, no les importa, pues las autoridades se hacen de la vista gorda.

En Cancún, los taxistas imponen su ley y como su sindicato es poderoso, porque el partido gobernante el partido en turno sí los usa como bancos de votos cuando vienen las elecciones y ahora en el 2027, pues los van a necesitar, entonces los taxistas no son sancionados, de acuerdo al reglamento de Transito acuerdo al código penal de Quintana Roo, sino que a ellos se les aplica la ley como decía Benito Juárez: “para los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas.

Alarma por alcoholismo en jóvenes

El consumo excesivo de alcohol entre jóvenes de 15 a 29 años mantiene en alerta a autoridades de salud y a organizaciones civiles del estado.

Según datos del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), los municipios turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum concentran el mayor número de casos, con un repunte tras la pandemia.

Las estadísticas oficiales y de alcohólimos anónimos señalan que el 65% de los pacientes jóvenes atendidos por adicciones son hombres, aunque preocupa el aumento entre mujeres, que ya representan un 35%, principalmente en zonas urbanas y turísticas.

En los últimos tres años, las atenciones por alcoholismo juvenil han crecido en un 12%, mientras que en 2024 se registraron 28 muertes relacionadas con el consumo excesivo.

Autoridades estatales reconocen que la facilidad para acceder a bebidas alcohólicas en destinos turísticos y la influencia de la vida nocturna han disparado el consumo en menores de edad y universitarios.

Aun con campañas de prevención el reto persiste

Se han implementado programas como Espacios 100% Libres de Alcohol y campañas escolares de prevención, pero el reto persiste.

Especialistas en salud mental señalan que la falta de información y la presión social son factores determinantes en el inicio temprano del consumo, por lo que roponen reforzar las campañas preventivas y crear más centros de rehabilitación gratuitos para jóvenes en riesgo.

En contraste, asociaciones civiles sostienen que la respuesta gubernamental ha sido insuficiente. Piden regular con mayor firmeza la venta de alcohol en zonas turísticas y exigir la verificación de edad en bares y restaurantes.

Los tres sectores coinciden en la urgencia de frenar el avance del alcoholismo juvenil en Quintana Roo, pues de no hacerlo, el problema podría convertirse en una crisis de salud pública en los próximos años.