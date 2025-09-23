El rostro del Edomex ha cambiado a favor de la ciudadanía, dice Paulo Lara Saavedra

Destaca labor de la gobernadora Delfina Gómez

Naucalpan, Méx.- La transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que las decisiones que se toman por parte del gobierno, deben estar al alcance de los ciudadanos y ello es acatado puntualmente por la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Así lo expresó el regidor Paulo Lara Saavedra, al felicitar a la gobernadora Delfina Gómez por su segundo informe de labores al frente del gobierno del Estado de México.

El también Comisario del Organismo de Agua de este municipio, reconoció que en la gestión de la maestra ha habido avances que reafirman el camino hacia un Estado de México más justo, igualitario y con mayores oportunidades para los mexiquenses.

El representante popular también destacó la disposición para trabajar de manera conjunta con el gobierno estatal en favor del desarrollo económico, la seguridad, la justicia social y el bienestar de todas y todos los mexiquenses.

El edil Paulo Lara reiteró su compromiso de coadyuvar con el gobierno de la maestra Delfina Gómez, con la finalidad de favorecer a las familias naucalpenses más vulnerables.

Finalmente, en su segundo informe de labores, la gobernadora mexiquense reafirmó que su administración prioriza el poder de servir para transformar la vida de los sectores vulnerables y desprotegidos.