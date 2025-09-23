Los policías contarán con mejor preparación: Azucena Cisneros

Busca gobierno de Ecatepec su profesionalización

Ecatepec, Méx.- La policía de este municipio envió 20 elementos a un adiestramiento especializado con la Secretaría de Marina para una capacitación integral que incluye formación en ética y valores, técnicas policiales, control psicológico y adiestramiento físico, en busca de profesionalizar su desempeño como policía cercana a la gente e incrementar sus capacidades ante situaciones de crisis.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss despidió a las y los uniformados quienes estarán un mes de internamiento en la Unidad Naval de Operaciones Especiales de Marina, ubicada en Valle de Bravo para el curso y certificación del “Adiestramiento Táctico Policial”.

“Son 20 policías que hoy parten a la Marina a un internamiento, a una capacitación integral, son nuestros elementos que tienen grandes capacidades, toda la intención y el corazón puesto en superar estas pruebas que tendrán”, explicó.

La alcaldesa mostró su respaldo a las y los uniformados, quienes dijo, regresarán con grandes capacidades aprendidas, pero sin perder la empatía social hacia la población.

Son 3 mujeres y 17 hombres, que forman parte de la policía de sectores, del Grupo de Operaciones Especiales y Moto patrullas, quienes fueron elegidos por su perfil, experiencia, desempeño y antigüedad; previamente aprobaron control de confianza y debían contar con óptimas condiciones de salud ya que estarán en un intenso adiestramiento.

Al frente de los uniformados va como jefa de grupo, la oficial Arely Jazmín Rosales Vite, de 37 años, quien lleva seis años en la corporación y está adscrita a la Dirección Operativa.

En la Unidad Naval de Operaciones Especiales de Marina, las y los policías de Ecatepec van a recibir una capacitación en Valores, Derechos Humanos Internacionales, Soga Rápida y rapel, Combate cercano en interiores, Tiro de reacción y de combate, Tiro de precisión, Desplazamientos tácticos y Combate urbano.

Al respecto, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, el capitán de navío, Edgar Machado Peña explicó que las y los uniformados recibirán capacitación en ética y valores, además de un adiestramiento en el uso adecuado de arma de fuego corta y larga, y técnicas de intervención en espacios cerrados y de alta peligrosidad.