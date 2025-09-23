Ciberespacio, herramienta para la educación: Raciel Pérez Cruz

Entregan equipo de cómputo al kínder Juan Dewey

Tlalnepantla, Méx. – Con nuevos equipos de cómputo, la comunidad estudiantil del kínder Juan Dewey cuenta con herramientas que les permitirán ampliar su conocimiento a través de la implementación de tecnología como el internet y así contribuyan al desarrollo social, económico, cultural del país y del municipio.

Al convivir con padres de familia, alumnado, maestros y directivos, el alcalde Raciel Pérez Cruz recordó que cuando visitó este plantel educativo en su calidad de presidente electo, se comprometió con la aportación de un centro de cómputo y hoy dicho compromiso se materializa.

“El tener estos equipos contribuye a su formación, les permite adquirir conocimientos en esa basta carretera que significa el ciberespacio para acceder, conocer y documentarse, queremos que las niñas y niños de Nuestra Ciudad, llegado el momento, se conviertan en ciudadanas y ciudadanos de bien”, expresó el munícipe.

Pérez Cruz anunció que para seguir beneficiando a toda la comunidad estudiantil, así como a las y los vecinos de esta institución educativa que se ubica en la colonia Santa María Tlayacampa , se llevará a cabo la rehabilitación de esta vialidad con el objetivo de que todas y todos, puedan transitar de manera más segura y eficaz.

La directora del Jardín de Niños Juan Dewey, Yulizeth Pérez García, apuntó que este espacio no solo es un lugar de aprendizaje, sino también un punto de sueños, esperanza y aprendizaje para todas las alumnas y alumnos.

Afirmó que la visita del presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz “representa un gesto muy significativo para toda nuestra comunidad escolar y las familias. Nos llena de alegría saber que contamos con su apoyo, compromiso e interés en el bienestar y desarrollo de nuestras niñas y niños”.