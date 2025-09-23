La reforestación es una prioridad en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx. – Durante la presente temporada de lluvias y a través de tres jornadas de reforestación, el Gobierno de Huixquilucan ha plantado más de 400 árboles endémicos en las inmediaciones de la Presa El Capulín, con el objetivo de seguir avanzando en la remediación y saneamiento de este vaso regulador, además de crecer la barrera natural que se está creando para detener los microorganismos que emana y evitar que lleguen a las zonas habitacionales aledañas a ella. Al visitar el fraccionamiento Balcones de la Herradura, aledaño a la Presa El Capulín, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, informó que se mantiene la comunicación entre los tres niveles de gobierno para continuar saneando este cuerpo de agua, pues el objetivo es que no se escatime ningún esfuerzo para eliminar los malos olores que aquejan a la población, principalmente, durante la época de estiaje.

Señaló que, en lo que respecta al gobierno municipal, durante 2025, se concluyó la construcción de un colector marginal de 2.5 kilómetros que conduce las aguas residuales de Balcones de la Herradura hasta la planta de tratamiento “El Capulín”; con la intención de evitar que las descargas lleguen al río, y se mantiene un esfuerzo permanente por parte de Aguas de Huixquilucan para atender esta situación, en beneficio de las familias que viven alrededor de la presa.