Il Divo cautiva al público mexicano en el Teatro MetropólitanEspectáculos martes 23, Sep 2025
- Una noche de elegancia y emoción
- Romanticismo, virtuosismo vocal y conexión con el respetable
FOTOS CORTESÍA OCESA: Liliana Estrada
El cuarteto vocal internacional Il Divo inauguró su gira por México con un emotivo concierto en el emblemático Teatro Metropólitan, ante más de 3,000 asistentes que colmaron el recinto para disfrutar de una velada cargada de romanticismo, virtuosismo vocal y conexión con el público mexicano.
El espectáculo comenzó a las 9:00 p.m., tras la apertura de puertas a las 7:00 p.m., permitiendo a los asistentes instalarse con calma y disfrutar del ambiente previo. David Miller, Urs Bühler, Sébastien Izambard y Steven LaBrie —este último de origen mexicano— ofrecieron un repertorio que recorrió sus grandes éxitos, desde “Regresa a mí” hasta “Hasta mi final”, combinando ópera, pop y balada en un formato que ha definido su estilo desde hace más de dos décadas.
La agrupación interpretó piezas en español, inglés, italiano y francés, destacando su versatilidad y respeto por las culturas que los han acogido. Steven LaBrie, barítono originario de la Ciudad de México, recibió ovaciones especiales al dirigirse al público en español y compartir anécdotas personales sobre su regreso a casa.
El diseño escénico fue sobrio pero elegante, con iluminación cálida y arreglos florales que reforzaron el carácter íntimo del recital. La calidad acústica del Metropólitan permitió apreciar cada matiz vocal, desde los crescendos operísticos hasta los susurros melódicos.
Entre canciones, los integrantes compartieron mensajes de agradecimiento y cariño hacia México, país que ha sido clave en su trayectoria. “Siempre es un honor cantar aquí, donde la música se siente con el alma”, expresó Izambard, provocando una ovación que se prolongó varios minutos.
Tras su presentación en la capital, Il Divo continuará su gira por otras ciudades del país, incluyendo Monterrey, Guadalajara y Puebla, donde se espera una recepción igualmente entusiasta.