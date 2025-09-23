Delfina Gómez entrega Informe de Labores a Congreso mexiquense

Segundo año de gobierno

Se informa con honestidad y transparencia sobre los principales avances y logros de su gestión

Toluca, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió al Congreso del Estado de México para entregar su Segundo Informe de Labores, en cumplimiento de lo que establece la Constitución local. Es la segunda ocasión que la Mandataria asiste al Poder Legislativo para informar sobre los avances y resultados de su gestión, reafirmando con ello su compromiso con la institucionalidad republicana.

“Hoy rindo cuentas ante esta soberanía popular mediante este acto republicano para entregar de manera impresa y electrónica el estado que guarda la administración pública durante el periodo 2024-2025, informando con honestidad y transparencia sobre los principales avances y logros en las obras y acciones que emprendimos desde el Gobierno del Estado de México en este año de gestión administrativa”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez.

En el recinto legislativo, la recibieron el legislador Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso mexiquense, quienes atestiguaron la entrega del documento y destacaron la relevancia de este ejercicio para evaluar los resultados de este segundo año de gestión.

Con este acto, la Gobernadora Gómez Álvarez refrendó su disposición de mantener una relación de respeto y colaboración institucional con la LXII Legislatura, convencida de que el diálogo entre poderes es esencial para consolidar la transformación y avanzar en el bienestar de las y los mexiquenses. En esta ocasión, como el año anterior, estuvo acompañada por Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, quien es responsable según sus facultades, de la relación con el Poder Legislativo mexiquense. También estuvo presente Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Asimismo, asistieron los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense: José Alberto Couttolenc Buentello, Vicepresidente y Coordinador Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Elías Rescala Jiménez, Vicepresidente y Coordinador Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Óscar González Yáñez, Secretario y Coordinador Parlamentario del Partido de Trabajo; Pablo Fernández de Cevallos González, Vocal y Coordinador Parlamentario del Partido Acción Nacional; Juan Manuel Zepeda Hernández, Vocal y Coordinador Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y Omar Ortega Álvarez, Vocal y Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Gobernadora llevará su Informe a tres regiones del Edomex TOLUCA, Estado de México.– Para imprimir su sello de vocación y diálogo permanente con la ciudadanía, la rendición de cuentas no se quedará en el acto formal, por lo que la gobernadoraa Delfina Gómez decidió llevar el informe al territorio con tres encuentros regionales: El 23 de septiembre en Temascaltepec, municipio enclavado en la Región Valle de Bravo, Pueblo con Encanto rodeado de montañas, considerado la puerta al sur mexiquense y con fuerte vocación agrícola y artesanal. El 24 en Atlacomulco, cabecera de la Región Norte, zona estratégica que agrupa municipios con industria en expansión e identidad cultural reconocida. Y el 25 en Texcoco, en la Región Oriente del Valle de México, municipio conurbado y urbano que concentra más de 230 mil habitantes, y del cual es originaria la propia Gobernadora. En estos diálogos, la gobernadora informará con un enfoque regional acerca del avance de la pobreza, el crecimiento en la creación de empleos formales, los resultados y el número de operativos de seguridad implementados en las comunidades, la entrega de más y mejores patrullas y obras en materia de movilidad y transporte público. Con esta dinámica inédita, la Mandataria acerca directamente a la ciudadanía los principales avances y también los pendientes de su administración. Al visitar regiones tan distintas entre sí —rurales, urbanas y conurbadas—, la Gobernadora Delfina Gómez reafirma la esencia de su gobierno: ser una administración de territorio, que escucha de frente a las y los mexiquenses y que rinde cuentas con hechos, cara a cara con el pueblo en todo el Estado de México.