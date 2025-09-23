Captura la FGE Quintana Roo a un sujeto por privación de la libertad personal y robo a casa habitación en Benito Juárez

El detenido es identificado como Raúl Alberto “N”, quien tras los hechos por los que es investigado, huyó a la ciudad de Mérida, donde fue detenido en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Yucatán

El señalado, junto con otros dos sujetos, ingresó a una vivienda, donde sometieron a una mujer para sustraer diversos objetos de valor, así como facturas de vehículos, dos camionetas; además de transferir dinero de cuentas bancarias

Benito Juárez.- Por su presunta relación en hechos posiblemente constitutivos de los delitos de privación de la libertad personal y robo a casa habitación, en agravio de una víctima de identidad reservada, la Fiscalía General del Estado, en colaboración con su homóloga de Yucatán, cumplimentó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino, quien fue trasladado a este municipio.

El señalado es identificado como Raúl Alberto “N”; los sucesos por los que es investigado ocurrieron el 15 de septiembre de 2025, cuando junto con otros dos sujetos, se presentó en una vivienda ubicada en la Supermanzana 314 del municipio de Benito Juárez, donde se encontraba la víctima del sexo femenino, a quien sometieron golpeándola con un arma de fuego, para posteriormente atarla de pies y manos, mientras le exigían la combinación de la caja fuerte y contraseñas de sus teléfonos celulares.

De la caja fuerte sustrajeron cuatro relojes de marcas de lujo, cinco cadenas de oro con dijes de 18 kilates, una esclava de oro, así como facturas de vehículos, escrituras de inmuebles, entre otros documentos. También se llevaron cuatro teléfonos celulares, un reloj inteligente y otros dispositivos electrónicos, además de ropa, zapatos, una camioneta Audi modelo 2023 y una camioneta Toyota modelo 2021, en tanto que de sus cuentas bancarias hicieron transferencias por aproximadamente 500 mil pesos.

Luego de las indagatorias por parte de Policías de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, fue posible ubicar la camioneta Audi en el estado de Yucatán, por lo que con apoyo de la Fiscalía General de esa entidad, fue detenido en Mérida.

Luego de las diligencias de ley, Raúl Alberto “N” fue trasladado a este municipio, donde quedó a disposición de la autoridad que lo requirió, por los delitos mencionados; en el término constitucional previsto definirán su situación jurídica.