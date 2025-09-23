Roberto Beck protagoniza “Indecente”, obra que desafía la censura y celebra la diversidad

En el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque

Narra la historia de The God of Vengeance, la controvertida obra de Sholem Asch

Por Arturo Arellano

Roberto Beck forma parte del elenco de Indecente, obra que se presenta por primera vez en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosqu y que tendrá su gran cierre de temporada.

Esta conmovedora y poderosa puesta en escena narra la historia de The God of Vengeance, la controvertida obra de Sholem Asch que marcó un antes y un después en la historia del teatro.

En entrevista para Diario Imagen, Beck compartió: “Es nuestra tercera y última temporada, seguramente. Todos interpretamos varios personajes; en mi caso, el principal: el escritor de El Dios de la Venganza, que sería el rol protagónico. Él es autor de un montaje que representa por primera vez un amor homosexual en escena, con un beso entre dos mujeres, en el siglo XV, cuando la gente se escandalizaba por ese tipo de temas”.

La obra es un viaje dentro de una compañía de teatro: una obra dentro de otra, realizada por una agrupación judía en medio del contexto bélico “Creo que lo que más me mueve en esta obra es el tema de la discriminación —por orientación sexual, religión o forma de pensar—. La censura a partir de eso no tiene, ni debería tener, lugar en el mundo, que ya de por sí es complicado. Siempre es mejor trabajar en equipo, crear comunidad, entender que la vida es más llevadera si nos ayudamos”, reflexionó Beck.

Sobre su personaje, el actor comentó que le ha permitido dimensionar hasta dónde puede luchar una persona por sus ideales: “¿Cuál es el límite? Hay gente que tiene claras sus ideas, pero pueden pasar cosas que te hacen dudar. Para mí, entrar en la psique de alguien capaz de defender un ideal hasta las últimas consecuencias ha sido un viaje enriquecedor”.

La obra ha sido bien recibida por el público. “Les ha gustado mucho, es una obra que te toca porque abordamos muchos temas de humanidad y amor con los que podemos empatizar. Eso te hace eco. La obra se disfruta: tuvimos muchos llenos en las primeras dos temporadas y tiene que ver con eso. Al final, también te apapacha y es divertida. Está musicalizada, hay bailes, además de un mensaje muy claro”.

Beck también habló sobre el cambio de recinto: “Esperamos que el público siga yendo a vernos. Cambiar de teatro es la oportunidad de llegar a más gente, lo cual ya es una ganancia. Creo que siempre hay posibilidades de entender un personaje, una historia. Estamos haciendo cosas distintas, afinando otras. La forma de tratar a los personajes es otra. Es maravilloso explorar nuevos rostros de cada uno”.

Sobre la posibilidad de llevar la obra a otros lugares, el actor explicó que Indecente conlleva un gasto económico fuerte, lo que dificulta su itinerancia. “Se buscará y sería increíble lograrlo, pero de momento pueden ir a vernos al Teatro Julio Castillo, de jueves a domingo”.

A través de una pequeña compañía judía, el público será testigo del recorrido de esta pieza desde su creación en Varsovia en 1906, pasando por su polémica presentación en Broadway, donde fue censurada por mostrar un beso entre dos mujeres.

Más que un relato histórico, Indecente es una reflexión sobre las distintas formas de discriminación —sexual, religiosa y creativa—, y al mismo tiempo una exaltación del valor, la esperanza y la magia del teatro como último refugio y fuerza del espíritu humano.