Caso explosión en Puente de la Concordia: continúan hospitalizadas 16 personas

Apoyo integral desde el inicio de la emergencia

Continúa atención en módulo de atención presencial en la Fiscalía General ubicado en Río de la Loza

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en conferencia de prensa, informó sobre el avance en la atención a las víctimas del incidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en la que 16 personas permanecen hospitalizadas, 39 ya han sido dadas de alta y se lamentablemente 29 personas han fallecido.

La Jefa de Gobierno, junto con el Secretario de Gobierno y la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, detalló las acciones y el estado de la situación, desmintiendo rumores y reafirmando su compromiso con las víctimas.

Actualizó las cifras de personas afectadas: 16 personas permanecen hospitalizadas, recibiendo atención médica especializada; 39 han sido dadas de alta y se les continuará brindando apoyo médico y jurídico; y confirmó que lamentable han fallecido 29 personas.

“Expreso mi solidaridad, apoyo, respaldo total a las familias de las personas que lamentablemente han fallecidos y también a las víctimas que siguen lesionadas y que están en los hospitales”, acotó.

Apuntó sobre el apoyo a las víctimas y sus familias, refiriendo que el Gobierno de la Ciudad de México ha brindado apoyo integral desde el inicio de la emergencia con:

Acompañamiento: Cada familia cuenta con un servidor público asignado para resolver sus necesidades. Las familias de los pacientes hospitalizados han recibido apoyo con alojamiento, transporte y alimentos. se han entregado 4000 raciones de alimentos.

Atención médica: Se ha garantizado la mejor atención en hospitales públicos y privados. Las personas que ya se dieron de alta, *”no significa que ya están bien, sino que están fuera de hospital, están fuera de peligro, pero necesitan apoyo y seguimiento en salud y vamos a estar, así como quien lo requiera”*, comentó la Jefa de Gobierno.

Asistencia psicológica: Se han ofrecido más de mil sesiones de terapia psicológica para víctimas y familiares.

Apoyo económico: Se han entregado apoyos económicos a la mayoría de las familias afectadas.

Apoyo funerario: Se ha brindado los apoyos en servicios funerarios a las familias afectadas.

Asesoría jurídica: La Fiscalía ha asignado asesores jurídicos gratuitos para la representación legal de las víctimas y sus familias, y ha mantenido reuniones para informar sobre el progreso de la investigación.

La jefa de Gobierno enfatizó que se continúa la investigación para determinar las causas del incidente y establecer responsabilidades con el principal objetivo de garantizar que la empresa responsable cumpla con la reparación integral del daño a las víctimas, desmintiendo rumores sobre la creación de un comité para recaudar fondos de forma privada.

“Por eso el comité quedará para después de que la empresa cumpla con la garantía de que va a atender, que va a reparar los daños a las víctimas. Esto lo digo porque comenzaron a manejar de que lo que queríamos era pedir dinero, que no queríamos resolver… La verdad me extraña mucho que eso se haya malinterpretado, pero no es lo único, primero hablaron de los baches, que había sido un bache lo que había provocado, el tema se demostró que no”, expresó.

Resaltó el apoyo que se ha tenido por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de distintas instituciones de salud, “ha estado al pendiente de cubrir lo que se requiera”, expuso.

Anunció que su gobierno ya tiene una propuesta para regular el transporte de materiales peligrosos en la Ciudad de México y que la darán a conocer pronto.

Finalmente, la Jefa de Gobierno, gradeció públicamente a todo el personal médico, de enfermería y administrativo de los hospitales que han atendido a las víctimas, y reiteró el compromiso de su administración para que las víctimas no estén solas y se haga justicia.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, detalló las acciones de apoyo a las familias, confirmando que cada familia tiene asignado un servidor público que les da seguimiento diario, ya sea en el hospital o por teléfono; que se han entregado apoyos económicos a casi todas las familias afectadas; se instalaron carpas y se proporcionaron alimentos para los familiares en los hospitales, además de transporte privado y alojamiento en hoteles para quienes lo necesiten.

El Secretario destacó que se han realizado más de mil sesiones de atención psicológica y que han tenido reuniones con las familias para mantenerlas informadas sobre el proceso. Anunció que además de los asesores jurídicos de la Fiscalía General, las familias contarán con el seguimiento personalizado de un médico de la Secretaría de Salud.

En uso de la voz, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, se centró en los avances de la investigación y en los mecanismos de atención a las víctimas. Informó que de acuerdo a los análisis periciales, la fuga de gas fue provocada por el impacto de la pipa contra un bloque de contención, lo que generó una hendidura. Mencionó que han desplegado unidades móviles en los principales hospitales para asistir a las víctimas y que han asignado un enlace de la fiscalía a cada una de ellas.

La Fiscal dio a conocer una línea telefónica de atención permanente para las víctimas 55 4609 4432 y un módulo de atención presencial en la Fiscalía ubicado en Río de la Loza 156. Indicó que aún hay dos personas sin identificar, un hombre fallecido y una mujer en estado crítico, por lo que proporcionó descripciones generales y mencionó que se publicaron fichas de búsqueda para que la ciudadanía pueda colaborar.