Estrategia 2-30-100 del IMSS avanza: más de un millón de cirugías realizadas

19.7 millones de consultas de especialidad

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que gracias a la estrategia 2-30-100 para el incremento de productividad quirúrgica, de consultas de especialidad y Medicina Familiar se han realizado un millón 148 mil cirugías hasta el 14 de septiembre, que son 25 mil más respecto al corte anterior.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, Zoé Robledo dijo que con la estrategia también se han otorgado 19.7 millones de consultas de especialidad, 435 mil más respecto al último corte.

“Se están abriendo turnos en la tarde, se están abriendo turnos especiales los fines de semana en la Consulta Externa en los hospitales y también en las consultas de Medicina Familiar, que llevamos ya 73.9 millones”, informó.

El director general del IMSS hizo un reconocimiento al personal de salud comprometido con esta estrategia de incremento de consultas y disminución de tiempos de espera y citó el caso del Hospital General de Zona (HGZ) Troncoso, en la Ciudad de México, el cual es un ejemplo de innovación y disciplina para mejorar la productividad.

En este hospital se llevan a cabo consultas de lunes a domingo y algunas cirugías ya se programan en la noche; atiende a 294 mil derechohabientes con 94 por ciento de cumplimiento en cirugías y el 100 por ciento de cobertura en consultas en los turnos, matutino, vespertino y fin de semana.

En otro orden de ideas, Zoé Robledo dio un informe sobre la atención brindada por el IMSS a pacientes por el accidente en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. “No ha hecho falta ningún insumo y algo muy importante que nos instruyó la Presidenta es que se ha atendido por igual sin importar derechohabiencia, si es IMSS, de alguna otra institución o si alguien no tenía derechohabiencia”.

Reportó que el Seguro Social recibió desde el primer momento a 28 lesionados, fundamentalmente en el HGZ No. 53 en Los Reyes, Estado de México, y en Magdalena de las Salinas.

“De los 28 pacientes, hoy informamos que hay tres personas que permanecen hospitalizadas: una en Magdalena de las Salinas, una más en el Hospital General Regional en Villa Coapa y uno más en el hospital No. 197 de Texcoco”, dijo.

Detalló que se han realizado 12 altas de pacientes, quienes tendrán seguimiento médico; se hicieron dos traslados a otras instituciones, en todo momento se ha dado acompañamiento a familiares de pacientes y al personal de salud en las Unidades de Cuidados Intensivos.