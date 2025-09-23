Impulsa gobierno federal el plan de cirugía robótica con otros cinco Da Vinci Xi

Herramienta de alto impacto en el ISSSTE

Se destinarán al Hospital Regional de Torreón, al Hospital General de Saltillo, Hospital General de León, Guanajuato; Hospital Regional 1º de Octubre y en el Hospital Regional Adolfo López Mateos

Con la adquisición de cinco robots Da Vinci Xi -de los más avanzados que existen- y el reemplazo del que tienen en el Hospital 20 de Noviembre, el cual fue adquirido desde hace una década, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) impulsa un plan de cirugía robótica “muy importante”.

Uno de los nuevos robots se estrenará en el Hospital General de Saltillo, Coahuila; el 1 de octubre se hará cirugía con el aparato que será reemplazado en el Hospital 20 de Noviembre y el 15 de octubre en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila.

“Están programadas por lo menos 150 cirugías oncológicas y sobre todo en temas de riñón, esófago, vejiga, próstata y también atención de carácter ginecológico”, indicó el director general, Martí Batres Guadarrama

Con esto “se va a fortalecer mucho la infraestructura de medicina robótica en el ISSSTE; esta cirugía robótica es controlada al 100 por ciento por la o el cirujano responsable de la operación”, señaló.

Consiste, continuó, en el manejo de una consola que tiene palancas, pedales, brazos robóticos y una cámara de video, lo que permite realizar incisiones más pequeñas, hay menos dolor, una recuperación mucho más pronta, alta hospitalaria más rápida.

“De hecho hay operaciones en las que el paciente, de tardar un mes en recuperación, pasa a recuperarse en una semana. Eso nos permite tener camas disponibles más rápidamente, menos tiempos de incapacidades, disposición de espacio para otros pacientes y también la cirugía robótica permite más precisión en zonas difíciles de operación”.

Explicó que el ISSSTE adquirió hace 10 años un robot Da Vinci Xi que es operado en el Hospital 20 de Noviembre; los cinco que se adquirieron se destinarán al Hospital Regional de Torreón, al Hospital General de Saltillo, Hospital General de León, Guanajuato; Hospital Regional 1º de Octubre y en el Hospital Regional Adolfo López Mateos -estos dos últimos en la Ciudad de México.

“Con esto vamos a dar un salto muy importante. Vamos a pasar de uno a tener seis robots en distintos puntos y regiones del país, lo que nos va a permitir abarcar prácticamente las distintas regiones del país.

Cirugías robóticas en México

El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ya contaba con un robot Da Vinci desde 2015, el cual fue renovado en 2020. Éste será reemplazado por uno nuevo y el equipo anterior será reutilizado como herramienta de enseñanza médica.

Batres destacó que en los últimos 10 años, el número de cirugías robóticas realizadas en el ISSSTE ha crecido de 122 a 2,173 procedimientos anuales, lo que representa un aumento del 1,680%, consolidando esta tecnología como una herramienta de alto impacto en la productividad hospitalaria.

“Este tipo de cirugía es controlada al 100% por la cirujana o el cirujano responsable. Utilizan una consola con palancas, pedales y brazos robóticos que sostienen los instrumentos quirúrgicos y la cámara de video”, explicó Batres.

Entre las ventajas de la cirugía robótica, se encuentran:

Incisiones más pequeñas

Menor sangrado y dolor

Recuperación más rápida

Estancias hospitalarias reducidas (de hasta un mes a tan solo una semana)

Estas características, según Batres, permiten liberar camas más rápidamente, reducir los tiempos de incapacidad laboral y mejorar la disponibilidad de espacio para otros pacientes.

“Además de aumentar la precisión en zonas de difícil acceso quirúrgico, esta tecnología nos da eficiencia y calidad en la atención médica”, agregó.

Uso de robots en microcirugías mejora resultados y agiliza la recuperación

El desarrollo de tecnología que permite magnificar una imagen, suturar tejidos de diámetro menor de un cabello y la integración de robots para llegar a estructuras en la profundidad del cuerpo humano ha marcado los avances en la microcirugía, apuntó Eric Santamaría Linares, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

El responsable de la Clínica de Microcirugía, del Hospital General Manuel Gea González, explicó que estos procedimientos de alta precisión se utilizan para unir o diseccionar vasos sanguíneos, venas y nervios, que miden dos milímetros de diámetro o menos.

De acuerdo con el experto, la técnica es útil en trasplantes o reparación de tejidos dañados en la zona de cabeza, cuello, mano, extremidad superior, mama y traumatismos de extremidad inferior. Aunque en los pasados años, también se aplica en los nervios periféricos, aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal, y los vasos linfáticos, unos conductos delgados y transparentes que transportan la linfa, un líquido importante para la respuesta inmunológica del cuerpo.

Especialidades como la cirugía reconstructiva, neurocirugía, oftalmología y la cirugía plástica suelen implementarla.

Santamaría Linares considera que dos avances científicos resultaron fundamentales para que esta clase de operaciones tuviera lugar y pudiera popularizarse. Uno de ellos es la invención del microscopio quirúrgico, un artefacto desarrollado en la década de 1950 por Carl Zeiss.

El aparato ha evolucionado mucho a partir de entonces, y cada vez son más sofisticados, con mayor aumento y más aditamentos para trabajar mejor.

Estos equipos pueden aumentar hasta 30 veces el campo visual –dependiendo de la marca y el tipo de lente–, y a diferencia de las lupas que se usaban antes y daban un enfoque bidimensional, el microscopio proporciona un enfoque tridimensional.