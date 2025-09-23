Concluye SICT reconstrucción de 13 puentes en Guerrero

Beneficiarán a más de 936 mil habitantes con una infraestructura más resistente y segura

Obras estratégicas que fortalecen la conectividad y seguridad vial en diversas regiones de la entidad

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Guerrero, finalizó la reconstrucción de 13 puentes clave en la entidad, en beneficio de más de 936 mil habitantes, quienes con estas obras tendrán una mejora significativa a la movilidad y el transporte de mercancías.

Las estructuras, que se ubican en diversas regiones de Guerrero (Centro, la Montaña, Tierra Caliente, Acapulco, Costa Chica y la Sierra) y a las que se destinó una inversión de 93.74 mdp, son:

Puente Secundaria

Puente Colotlipa

Puente Oztoncingo

Puente Colonia Progreso

Puente Palma Sola

Muro del Colegio Militar

Puente Palmas 1

Puente Amuco

Puente Platanares

Puente Tamarindo

Puente Potrero 1

Puente Potrero 2

Puente Amojileca

Las obras ofrecen además cruces más seguros y confiables, impulsan la economía local, reducen tiempos de traslado y refuerzan la infraestructura carretera del estado.

La Secretaría, a cargo de Jesús Esteva Medina reafirma el compromiso del Gobierno de México de una red carretera libre de cuota en óptimas condiciones, que contribuya al desarrollo social y productivo de la región.

Por otra parte, el Centro SICT Guerrero informó que el Puente Tlapaneco I, que fue dañado por el huracán John, está en proceso de reconstrucción y a la fecha lleva un avance físico de 83.22 por ciento; se estima concluirlo el 12 de octubre de este año. Tendrá una longitud total de 88.20 metros y un ancho de 10.0 metros.