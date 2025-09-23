Anuncia UNAM revisión de protocolos de seguridad

Condena acto de violencia en CCH sur

Lex Ashton, el asesino de estudiante se encuentra bajo custodia y atención médica

Tras el asesinato de un estudiante y la agresión a un trabajador en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, por parte de otro alumno del mismo plantel, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los hechos de violencia registrados el lunes.

Informó que mantiene contacto directo con las familias de las víctimas para expresar sus condolencias, brindar acompañamiento legal y ofrecer respaldo permanente durante este periodo.

“La UNAM continuará cerca de las familias, brindándoles apoyo y acompañamiento legal, así como la asistencia necesaria en estos difíciles momentos”, señaló la institución al dar a conocer su postura.

La institución confirmó que el presunto agresor, identificado como alumno del plantel, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Como parte de las acciones inmediatas, la UNAM suspendió las clases en el plantel Sur del CCH para permitir el curso de las investigaciones, proteger la integridad de la comunidad universitaria y facilitar el trabajo de las instancias ministeriales, sin precisar por cuánto tiempo.

La universidad añadió que se revisarán los protocolos internos en materia de prevención y protección, y convocó a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario para analizar las medidas y fortalecer la seguridad.

“La UNAM reitera su rechazo a todo tipo de violencia y exhorta a la construcción conjunta de una comunidad universitaria en donde prevalezcan la paz, el respeto y la seguridad”, finalizó el comunicado.

Ante los hechos, se llevó a cabo una asamblea y “marcha ruidosa” en las “Islas” de Ciudad Universitaria (CU), en punto de las 13:00 horas.

Se trató del evento denominado “Jornada por la seguridad estudiantil”, al que se convocó “por el asesinato que ocurrió el día lunes 22 de septiembre en el plantel CCH Sur, junto con la violencia que ha existido en el mismo y a nivel universitario”.

Además de los eventos en CU, este miércoles se tiene previsto un homenaje y una “marcha silenciosa” en el CCH Sur.

Fiscalía abre investigación

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones, y confirmó que el presunto agresor, Lex Ashton, se encuentra bajo custodia y atención médica.

La fiscalía subrayó que las primeras autoridades en intervenir fueron las propias instancias universitarias, en cumplimiento de la autonomía que rige la vida interna en la UNAM. De acuerdo con el reporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no pudo ingresar al plantel durante los hechos, y solo intervinieron directamente tras la entrega formal del agresor por parte del personal universitario.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, condenaron los hechos, manifestaron su solidaridad con la comunidad universitaria y resaltaron la importancia de dar seguimiento a las víctimas y garantizar la rendición de cuentas.

¿Quién es el agresor Lex Ashton?

Lex Ashton fue identificado por autoridades y registros del plantel como el presunto responsable de la agresión registrada en el CCH Sur. Se trata de un estudiante de 19 años.

Previo al ataque, Lex Ashton realizó publicaciones en redes sociales donde mostró imágenes de diferentes objetos asociados al caso. Entre ellos destacan una sudadera negra con la palabra “Bloodbath”, una guadaña, navajas y un cubrebocas con dibujo de calavera.

Fotografías de estos objetos y de él mismo circularon en redes sociales después de la agresión y fueron verificadas al coincidir con los materiales y vestimenta hallados durante su detención.

El perfil de Facebook fue creado a principios de mes, ya que la imagen de portada cambió el 5 de septiembre a las 12:34 a. m. La ilustración muestra una calavera con sombrero y la leyenda en español: “Dios me mandó para empeorar la mierda”. Esta imagen corresponde a una obra de Matt Bailey publicada en X hace tres años.

De acuerdo con la revisión de su perfil digital, la cuenta utilizada por el estudiante estuvo activa horas antes del ataque y mostró mensajes y publicaciones con referencias violentas. Una de ellas, realizadas al mediodía, decía: “Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”.

Sheinbaum lamenta asesinato de alumno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur por parte de otro alumno, y en donde también fue agredido un trabajador, e informó que ofreció el apoyo de su gobierno a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para lo que se necesite.

La jefa del Ejecutivo federal, quien es egresada del CCH Sur, pidió esperar a las investigaciones, las cuales, dijo, indican que no fue una riña, sino «más bien fue un ataque directo» del otro estudiante.

La mandataria federal detalló que pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se acercara a la familia y cooperar con la UNAM en lo que determine que puede ayudar su administración.

La jefa del Ejecutivo federal pidió ver este caso en particular más allá, indicó, «de colocarlo en una situación de violencia generalizada».

«Hay que analizar en particular el caso: ¿por qué se dio? ¿Cuál era la condición de este estudiante que agrede? Para poder hablar un poco de la situación en las escuelas.

Destacó que la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene un programa junto con el Programa de por la Paz y contra las Adicciones de trabajo permanente con las escuelas de media superior.