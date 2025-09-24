Centros de Salud del IMSS Bienestar recibirán kits de medicamentos e insumos

Instituciones de salud tienen un abasto cercano al 100%

La presidenta Claudin Sheinbaum Pardo informó que, a partir de este lunes y hasta el pró-ximo viernes, se leva a cabo la segunda entrega de 147 tipos de medicamentos e insumos para los 8 mil 342 Centros de Salud de 23 estados pertenecicotes al IMSS Bienestar, los cules scrin abastecidos con un total de9 mil 632 kits, a través del programa Rutas de la Salud.

«»Ahora inicia la segunda entrega. Reuerden que mes con mes se va a hacer la entrega de las elaves de medicamentos que se definicron como las necesarias pura el nivel primario de atención a la salud y el secundario y el terciario; es decir, centros de salud, hospitales y hospitales de especialidad», comentó.

Por su parte, el director general del IMSS Bicnestar, Alejandro Svarch Pérez, recordó que las Rutas de la Salud es un mecanismo para garantizar qus cada clinica y hospital cuente con los medicamentos necesarios para atender a lospacicntes atavés de una red teritorial que garantiza el abasto con camiones, camionetas, avionetas, lanchas, motos, asi como personal médico y administrativo que en lodo el pais arma y entrega los paquetes de insumos.

Informó quelas Rutas de la Salud, a partir de su banderazo de salida el pasado 19 de agosto, entregaron 28 millones de medicamentos en todo el pais, lo que representa el abastecimiento de 8 mil 61 Centros de Salud y 578 hospitales, a través de 11 mil 364 kits.

El subscrtario de Integración Sectorial y Coordinaciôn de Sevicios de Atención Medica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark Garcia Dobarganes, informó que enagosto se recibieron 186 millones de piezas de medicamentos e insumos que representa 138 por ciento más de lo que se recibió en mayo.

Por lo que, al corte de 20 de septiembre, las instituciones de salud del Gobierno de Mezxico, registran un abasto de medicamentos e insunos médicos cercano al 100 por ciento: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 97 por ciento, micn- tras que el IMSS Bicnestar del 92 por ciento y de 96 por ciento en medicamentos oncológicos.

«EL MUNDO TIENE LOS PUESTOS EN MÉXICO POR LA TRANSFORMACIÓN»

Sheinbaum Pardo aseguró que los ojos del mundo entero están puestos en nuestro pais «por la transformación», al destacar que en México salieron de la pobreza 13.5 millones de personas mexicanas, el aumento del salario minimo, los programas de Bienestar, y el rescate de obras públicas.

«Estamos en el nivel más bajo de pobreza»» que se logró distribuyendo la riqueza, la princesa mandataria en su conferencia mañanera cde este martes en Palacio Nacional.

«Es muy fuerte el movimiento de transformación y eso es lo que llama la atencion en el mundo entero. El mundo entero ve la transformación que está ocurriendo por el apoyo popular del gobierno y el apoyo popular es por que nos sepuramos del pueblo, asi es sencillo, Entonces si llama la atencion en el mundo entero lo que esta ocurriendo en México, y es para bien y va a seguir y va a continuar porque es el convencimiento y hay que seguir dando resultados»,expresó.

La titular del Ejecutivo federal acusó que su gobicemo es víctima de una campañia mediática en contra, pero no impacta ni en la administración del ex presidente Andrės Manuel López Obrador,

EL CLAMOR INTERNACIONAL ES FRENAR EL GENOCIDIO EN GAZA: SHEINBAUM

México llevará a la Asamblela General de la Organización de Naciones Unidas un mensaje paz para Medio Oriente, acorde con la política exterior de nuestro, pais sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaun, quien condenó el genocidio que se comete contra Gaza: «de acuerdo con la comunidad interacional, de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición (…no puede haber una agresión a la poblacion civil como la que está habiendo en este momento».

Durante su conferencia, la mandataria expresó la postura de Mexico sobre el conflicto en esa región subrayando que una salida implica el reconocimicnto de los estados: el Estado de lsrael y el Estado palestino. Admitió que durante las giras que ha realizado por el pais en ocasión de difundirsu primer Informe de gobiemo, se han presentado en varios puntos expresiones solidarias con la situación del pueblo palestino.

Sheinbaum afirmó que conforme a los principios de la politica exterior mexicana, se promueve la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. En este contexto, dijo, en su momento se planteó a la embajadora de Palestina en México el ofrecimiento de que su gobierno está abierto a recibir a niños palestinos que hayan quedado huerfanos, producto de la violencia que se vive en Gaza.

Investigación a fondo por asesinato de colombianos

Al considerar un «lamentable episodio» lo ocurrido con los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B- King) y Jorge Luis Herrera Lemus (DJ Regio Clown. cuyos cuerpos fueron encontrados en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que se tiene que hacer una investigacion a fondo.

Citó que «la carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de Mexico. De inmediato la fiscalila de la Ciudad deMéxico inició labúsquedaa, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron loscuerposs». Señaló que el Gabinete de Seguridad es quien dará más información y se está en contacto con el gobierno de Colombia a traves de la Cancilleria.

Sheinbaum Pardo descarto que el asesinato de los músicos colombianos afecte las relaciones diplomiticas con Colombia tras los señalamientos del presidente, Gustavo Pedro,que vinculó lo sucedido a la «guerra contra las drogas». «No voy a entrar a debate con el presidente (Gustavo) Pedro o. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo.Y ,por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia»,apuntó la mandataria.