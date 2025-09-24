Albañiles, con jornadas extenuantes, salarios míseros y sin seguridad social

Sobreviven en la indefensión total

La mayoría proviene de Chiapas, Tabasco y Veracruz, atraídos por la expansión turística

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhqroo) documenta que cada año mueren en promedio 20 albañiles en accidentes de obra, mientras que menos del 15% de las demandas por abusos o impago de salarios son ganadas por los trabajadores, dejando a muchos en condición de indefensión legal.

La Federación de Trabajadores de Quintana Roo (FTQ) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y Sitec son los principales sindicatos que defienden a los obreros, aunque activistas denuncian que muchos quedan fuera de protección sindical, sobre todo quienes llegan de otros estados y viven en campamentos improvisados en la periferia de las ciudades.

“Muchos son contratados sin prestaciones, sin seguro y con jornadas extensas; además, duermen en cuarterías sin servicios básicos”, señaló en entrevista el abogado José Luís Chilón Colorado.

El dirigente del Sitec precisó que el estado de indefensión de los albañiles es evidente en Quintana Roo, ya que algunos son abandonados por sus patrones o contratistas, al no aplicar las reglas básicas de la Comisión de Higiene.

Datos de la Secretaría del Trabajo y Presión Social, el Inegi y la Cedhqroo confirman la urgencia de reforzar la vigilancia laboral y garantizar condiciones seguras y justas para quienes construyen el desarrollo turístico del estado.

Testimonio

Fernando Martínez de oficio albañil en Chetumal señaló que su pago es semanal y no cuenta con prestaciones laborales ni está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que en caso de sufrir un accidente será atendido en instituciones públicas.

“Nosotros como albañiles aquí nos contrató el maestro, el nos paga cada fin de semana, nosotros ganamos por semana, hay quienes ganan por día o quienes te pagan según lo que realizaste en avance de obra, o bien hasta te pueden pagar con anticipos, pero no nos dan IMSS, prestaciones, bonos o alguna otra cosa, y si hemos tenido accidentes menores en las obras que realizamos, pero nosotros mismos lo atendemos. No tenemos un fondo de ahorro, ni aguinaldo ni prestaciones para que nos paguen algo”, señaló.

Aumenta llegada de alarifes

El número de albañiles en Quintana Roo aumentó 35% en los últimos cinco años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La mayoría proviene de estados como Chiapas, Tabasco y Veracruz, atraídos por la expansión turística y de infraestructura en la región.

El municipio de Benito Juárez, seguido de Solidaridad y Tulum, concentra la mayor parte de la mano de obra.

Sin embargo, estos mismos lugares registran también el mayor número de denuncias por abusos laborales, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del estado.