QR se prepara para el Torneo Relámpago Estatal de Socca

Antesala vibrante al Mundial

Impulso al talento futbolístico local y fortalecimiento de la identidad deportiva de municipios

El certamen se celebrará el próximo 27 de noviembre

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con el firme propósito de impulsar el talento futbolístico local y fortalecer la identidad deportiva de sus municipios, la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), liderada por Jacobo Arzate, anunció la realización del Torneo Relámpago Estatal de Socca. El certamen se celebrará el próximo 27 de noviembre en Cancún, como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de Futbol Socca 2025, que por primera vez tendrá como sede a México.

Este torneo relámpago no solo busca descubrir nuevas promesas del futbol en formato reducido, sino también consolidar el espíritu de colaboración entre los municipios quintanarroenses. La iniciativa se inscribe en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo promovido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, bajo los lemas #ANivelDeCancha y #SíAlDeporte, que priorizan el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

“Queremos que todos los municipios se sientan parte de esta gran fiesta deportiva. Hay mucho talento en Quintana Roo y este torneo es una oportunidad para que lo demuestren”, expresó Jacobo Arzate durante la conferencia de prensa. El titular de Codeq también agradeció el compromiso de los directores municipales del deporte, quienes han sido clave en la organización del evento.

El torneo contempla cuatro divisiones:

Infantil Varonil y Femenil: para jóvenes de 12 a 14 años

Libre Varonil y Femenil: para participantes de 15 años en adelante

Las inscripciones estarán abiertas del 22 al 25 de octubre a través del Sistema del Registro Estatal del Deporte de Quintana Roo (REDQ). Hasta el momento, han confirmado su participación los municipios de Benito Juárez, Bacalar, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco.

Alejandro Luna, director del Instituto del Deporte de Benito Juárez, celebró la relevancia del evento: “Es histórico que un Mundial de Socca se realice en México, y más aún que podamos reunir a todos los municipios en Cancún para mostrar lo mejor de nuestro talento”.

10 medallas en jornada inaugural de Paranatación en la Paralimpiada Nacional

Con un inicio sobresaliente y lleno de triunfos, la Delegación de Quintana Roo en la disciplina de Paranatación sumó sus primeras 10 medallas, las cuales conquistó durante la jornada inaugural de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, que se disputa en la Alberca Olímpica de Aguascalientes.

El combinado quintanarroense, el cual está conformado por 15 paratletas, tuvo un prometedor inicio de justa al concretar dos metales de oro, tres más de plata y cinco de bronce.

Pasando a los primeros resultados de la jornada, quien brilló con luz propia fue el joven Diego Hernández Fernández, quien tuvo un gran debut en la justa al colgarse al pecho dos metales de oro y con ello proclamarse campeón nacional en las pruebas de los 100 metros Libres y en los 50 metros Espalda.

Por su parte, la nadadora Shaday Hoil Matos hizo muestra de su talento al conquistar par de preseas de plata dentro de la categoría de los 100 metros Libres y 100 metros Pecho; el tercer metal plateado cayó gracias a la gran actuación del cancunense Ángel Hipólito Caamal, esto dentro de la prueba de los 100 metros estilo Pecho.

Finalmente, las cinco medallas de bronce se conquistaron gracias a la gran actuación de las y los paratletas Carolina de Iturbide, quien logró dos metales; además de Daniela Sánchez, Citlali Borges y Nuria Zapata Holi, que cada una aportó un bronce en sus respectivas pruebas.

En tanto, en más actividad de la Paralimpiada Nacional Conade, Quintana Roo también entró en acción en la jornada inaugural de la disciplina de Boccia, donde dos paratletas superaron con éxito la primera ronda de sus respectivas divisiones, manteniéndose en la lucha por las medallas para la entidad.

“¡Este arranque es un reflejo del trabajo serio y constante que realizan nuestras y nuestros deportistas y cada medalla y cada avance nos llena de orgullo y nos motiva a seguir apoyándolos, porque para nosotros son la prioridad y confiamos en que seguirán sumando positivos resultados!”, destacó Jacobo Arzate, titular de la Codeq.

Las competencias continuarán durante los siguientes días, con la esperanza de que la delegación quintanarroense continúe sumando triunfos en ambas disciplinas.