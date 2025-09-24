La FGE ha abierto 15 investigaciones por crueldad animal, en lo que va del año

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Los casos se concentran en el municipio de Benito Juárez

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ha registrado un total de 15 carpetas de investigación por delitos relacionados con crueldad animal, según informaron autoridades locales. Estos casos, concentrados principalmente en el municipio de Benito Juárez, reflejan una creciente preocupación por el maltrato hacia animales domésticos y callejeros en la región.

Los expedientes judicializados incluyen situaciones graves como:

– Abandono en vía pública, con casos como el de un perro hallado sin vida en la Supermanzana 237.

– Agresiones físicas con objetos punzocortantes, como el ataque con machete ocurrido en la Región 222.

– Maltrato reiterado en contextos vecinales, donde el 60% de las denuncias derivan de conflictos entre vecinos por molestias relacionadas con animales.

Yamili Góngora Manrique, directora de Bienestar y Protección Animal en Benito Juárez, detalló que estas investigaciones son resultado del trabajo conjunto con la Mesa Especializada en Crueldad Animal, y que se canalizan ciertos casos al Juzgado Cívico cuando se trata de disputas vecinales menores.

Durante 2025, se han recibido aproximadamente 1,277 reportes de maltrato y abandono animal en el municipio. De estos, más de 1,100 han sido atendidos, aunque muchos corresponden a situaciones que no alcanzan el umbral penal, como molestias por ladridos o animales sueltos.

La FGE trabaja en conjunto con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) y el cuerpo municipal de Protección y Bienestar Animal para garantizar que los casos no queden impunes. El objetivo es reducir las tasas de abandono y violencia hacia los animales, así como fomentar la denuncia ciudadana.

Las autoridades exhortan a la población a reportar cualquier acto de crueldad animal, recordando que, según la Ley General de Vida Silvestre, cualquier acción u omisión que cause dolor, sufrimiento o ponga en riesgo la vida de un animal puede constituir un delito.

Combate y prevención

La crueldad animal sigue siendo una problemática persistente en muchas comunidades urbanas y rurales de México. Desde el abandono hasta el maltrato físico, estas acciones no solo vulneran los derechos de los animales, sino que también reflejan fallas estructurales en educación, legislación y cultura ciudadana. Sin embargo, expertos, activistas y autoridades coinciden en que la prevención y el combate de este fenómeno pueden fortalecerse desde lo local.

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México define la crueldad como cualquier acto u omisión que cause sufrimiento, daño físico o psicológico a un animal, incluyendo el abandono, la negligencia, el confinamiento extremo, la explotación o el uso con fines violentos.

Educación desde la infancia Promover el respeto hacia los animales en escuelas, hogares y espacios comunitarios es fundamental. Talleres, charlas y materiales educativos pueden fomentar la empatía y el cuidado responsable.

Fomentar la adopción responsable Evitar la compra impulsiva de mascotas y optar por la adopción consciente ayuda a reducir el abandono. Asociaciones locales ofrecen orientación sobre cuidados, alimentación y esterilización.

Esterilización y campañas de salud animal Controlar la sobrepoblación de animales callejeros mediante jornadas gratuitas o subsidiadas de esterilización y vacunación es una medida preventiva eficaz.

Denuncia ciudadana Reportar casos de maltrato ante la Brigada de Vigilancia Animal, el Juzgado Cívico o la Fiscalía Ambiental permite activar protocolos legales. La denuncia puede ser anónima y es clave para judicializar casos graves.

Redes vecinales de protección animal Organizar comités ciudadanos que vigilen el bienestar animal en colonias, parques y mercados puede generar entornos más seguros y solidarios.

Impuestos al cigarro impacta negocios

El reciente anuncio de un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a productos de tabaco ha generado preocupación entre comerciantes de Quintana Roo, quienes advierten que la medida podría afectar severamente sus ingresos, especialmente en tiendas de abarrotes, misceláneas y pequeños comercios que dependen de la venta de cigarros como parte de su sustento.

La propuesta, incluida en el Paquete Económico 2026, busca elevar el IEPS a más del 30% del precio por cajetilla, lo que implicaría un aumento mínimo de 20 pesos por unidad a partir del próximo año. La Secretaría de Hacienda argumenta que el objetivo es desincentivar el consumo y fortalecer el financiamiento de programas de salud pública.

El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercio Pequeño) alertó que esta medida podría provocar una caída significativa en las ventas de productos de tabaco, sin lograr una reducción real en el consumo. “Ya en 2010 se aplicó un aumento similar y la recaudación fue menor a la esperada, mientras que el consumo no disminuyó”, señaló Gerardo López Becerra, presidente del organismo.

Además, comerciantes advierten que el encarecimiento podría incentivar el mercado ilegal de cigarros, exponiéndolos a riesgos como extorsión, amenazas y competencia desleal.

En zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde el turismo extranjero representa una fuente clave de ingresos, los negocios temen que el alza en precios afecte la experiencia del visitante. “Muchos turistas compran cigarros como parte de su rutina vacacional. Si el precio sube demasiado, optan por traerlos desde su país o simplemente dejan de consumir”, expresó un comerciante local.