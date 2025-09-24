Uaqroo, con capacidad suficiente para atender la demanda educativa

Campus Playa del Carmen

La universidad descarta la necesidad de construir nueva infraestructura en el corto plazo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- A pesar del crecimiento sostenido en la matrícula estudiantil, la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uaqroo), campus Playa del Carmen, ha descartado la necesidad de construir nueva infraestructura en el corto plazo. Así lo confirmó Horacio Pablo Espinosa Coria, coordinador de la Unidad Académica de la Riviera Maya, quien aseguró que el plantel cuenta con capacidad instalada suficiente para atender la demanda actual y proyectada.

Durante el ciclo escolar 2025, el campus ha registrado un incremento en el número de estudiantes, especialmente en programas como Turismo, Gestión Ambiental y Derecho. Sin embargo, Espinosa Coria explicó que el turno vespertino aún no opera a su máxima capacidad, lo que permite redistribuir grupos y optimizar el uso de aulas disponibles.

“La división aquí nos permite atender esa demanda”, señaló el académico, al precisar que incluso el edificio que alberga la biblioteca dispone de salones que no están en uso.

El campus cuenta con infraestructura compartida que permite atender necesidades específicas, como estancias temporales de estudiantes de Medicina provenientes del campus Chetumal. Además, entre las 16:00 y 22:00 horas, existe mayor disponibilidad de aulas, ya que la mayor concentración de estudiantes se da en el turno matutino.

Esta flexibilidad ha sido clave para evitar la saturación, incluso en momentos de alta demanda como el inicio de semestre o los periodos de evaluación.

La decisión de no ampliar infraestructura responde también a una lógica de planeación estratégica y sostenibilidad institucional. En lugar de construir nuevos edificios, la Uaqroo apuesta por optimizar recursos existentes, fomentar el uso de tecnologías educativas y fortalecer la vinculación con otros campus.

Espinosa Coria subrayó que cualquier decisión sobre expansión física se tomaría con base en estudios de demanda y disponibilidad presupuestal, en coordinación con la rectoría y la Secretaría de Educación estatal.

Según datos de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, la matrícula total en el estado supera los 475 mil alumnos en todos los niveles educativos, con más de 2,700 escuelas y 26,700 figuras educativas. Aunque algunos municipios han enfrentado retos de infraestructura por el crecimiento poblacional, en Playa del Carmen la Uaqroo mantiene una capacidad estable.

Problemas en niños y jóvenes

En Quintana Roo, niñas, niños y adolescentes enfrentan una realidad que va más allá del rendimiento escolar o el uso del uniforme. Problemas como la depresión, el consumo de sustancias, la violencia familiar y el acoso están afectando su salud mental, su seguridad y su futuro. Así lo revela el programa “Prevención a través de la educación”, coordinado por la Fiscalía General del Estado, que ha intervenido en decenas de escuelas para detectar y atender conductas de riesgo.

Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, el programa identificó 143 casos de riesgo, de los cuales 31 están relacionados con depresión, ansiedad y autolesiones (cutting), mientras que 28 se vinculan al consumo de sustancias psicoactivas. Estos dos factores representan casi la mitad de los reportes recibidos, y se consideran las principales amenazas para la salud emocional y física de los jóvenes.

Lo más significativo es que la mayoría de los casos fueron autorreportes voluntarios, lo que indica que los estudiantes están buscando ayuda activamente. “Los alumnos nos buscan directamente. Ya no esperan llamar a un número o que los vean en una oficina. Nosotros estamos ahí, y ellos nos están diciendo lo que les pasa. Hay que creerles”, enfatizó Miguel Ángel Sánchez, asesor del fiscal en temas de prevención de adicciones y del delito.

El programa ha tenido presencia en 47 escuelas de Cancún, donde ha interactuado con más de 54 mil personas, principalmente estudiantes y docentes. En muchas de estas instituciones se han detectado conductas graves entre los propios alumnos, como narcomenudeo, amenazas, bullying, ciberbullying y consumo de drogas dentro del plantel.

En el municipio de Benito Juárez, 25 secundarias reportaron 23,334 conductas inadecuadas, de las cuales 2,000 fueron clasificadas como graves. Además, se documentaron 17 casos de violencia familiar, 11 de abuso sexual, 8 de acoso sexual y 2 de trata de personas en menores de edad.

La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes ha registrado entre enero de 2024 y junio de 2025 un total de 26 órdenes de aprehensión, 51 vinculaciones a proceso y 40 sentencias condenatorias. Los delitos ya no son menores: se han documentado casos de homicidio, secuestro y otros de alto impacto, lo que refleja una cadena de vulnerabilidades que, sin contención emocional ni redes de apoyo, puede convertir a los jóvenes en víctimas o agresores.

“Esto nos da la idea de ese universo al que estamos llegando, atendiendo a las niñas, niños y adolescentes, escuchándolos, apoyándolos, creyéndoles lo que sí nos están diciendo… de lo que están viviendo en casa o en las calles o en los lugares donde ellos comúnmente habitan”, expresó Sánchez.

La Fiscalía ha abierto 25 carpetas de investigación, dos de ellas ya con órdenes de aprehensión ejecutadas. El programa se consolida como un modelo de atención integral donde justicia, salud mental y educación trabajan de forma coordinada para proteger a este sector vulnerable de la sociedad.