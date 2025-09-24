QRoo consolida su liderazgo en la apertura de cuartos de hotel en el país

Impulso turístico sin precedentes

Se posiciona por encima de Jalisco, Baja California Sur y Ciudad de México: Sectur

Cancún.- El estado de Quintana Roo se posiciona como líder nacional en la apertura de nuevos cuartos de hotel, consolidando su papel como epicentro turístico de México y el Caribe. De acuerdo con cifras recientes de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), durante el primer semestre de 2025 se inauguraron más de 4,800 habitaciones en el estado, superando a destinos como Jalisco, Baja California Sur y Ciudad de México.

Según el reporte de Sectur, Quintana Roo concentra el 38% de las nuevas habitaciones abiertas en el país en lo que va del año. Los municipios con mayor crecimiento son:

– Cancún: con más de 2,100 habitaciones nuevas, principalmente en la zona hotelera y Puerto Cancún.

– Tulum: con 1,300 habitaciones, muchas de ellas en desarrollos boutique y ecológicos.

– Playa del Carmen: con 900 habitaciones, enfocadas en el segmento familiar y de negocios.

Este crecimiento responde a la alta demanda turística, la conectividad aérea internacional y la recuperación sostenida del sector tras la pandemia.

Entre los proyectos más destacados se encuentran la apertura de hoteles de cadenas como Hilton, Marriott, Iberostar y AMR Collection, así como desarrollos independientes que apuestan por el turismo de bienestar, lujo sustentable y experiencias inmersivas.

Además, el Tren Maya ha sido un factor clave en la atracción de inversiones hoteleras, especialmente en zonas como Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, donde se prevé un aumento en la oferta turística en los próximos dos años.

Bertha Medina Núñez de Cáceres, presidenta de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, señaló que “Quintana Roo no solo lidera en número de habitaciones, sino también en innovación turística. Estamos viendo una diversificación de productos que responde a nuevos perfiles de viajeros”.

A pesar del crecimiento, expertos advierten sobre la necesidad de garantizar un desarrollo ordenado y sostenible. La presión sobre recursos naturales, el manejo de residuos y la infraestructura urbana son temas que deben abordarse en conjunto con autoridades locales y desarrolladores.

Tianguis agrícolas impulsan economía rural

Con el objetivo de fortalecer la economía local y brindar alternativas de comercialización directa a los productores del municipio de Lázaro Cárdenas, autoridades municipales han impulsado un tianguis agrícola, artesanal y comercial que se realiza cada fin de semana en el domo del parque principal de Kantunilkín. Esta iniciativa busca conectar a los agricultores con consumidores locales y del sector turístico, bajo el lema “Del campo a tu mesa”.

El tianguis, promovido por el área de Agricultura municipal, ha reunido a productores de comunidades del norte y sur del municipio, quienes ofrecen frutas, verduras, productos derivados de la milpa, artesanías y alimentos procesados a precios accesibles. La dinámica permite eliminar intermediarios, lo que garantiza mejores ingresos para los campesinos y precios más justos para los consumidores.

José Olegario Canul Balam, responsable del área, destacó que “la participación de los hombres y mujeres del campo ha sido fundamental para consolidar este proyecto. Es una oportunidad para detonar la economía de las familias rurales y fomentar el consumo local”.

Los agricultores de San Ángel han mostrado especial interés en el tianguis, al considerarlo una plataforma estable para comercializar sus productos. Además, el modelo ha sido replicado con éxito en la isla de Holbox, donde hoteleros han comenzado a adquirir productos directamente del tianguis, evitando traslados a centrales de abasto en Cancún.

Este vínculo entre productores rurales y el sector turístico representa una oportunidad estratégica para consolidar cadenas de valor locales, reducir la huella ambiental del transporte de alimentos y promover prácticas sostenibles.

Aunque el tianguis ha tenido buena aceptación, los organizadores buscan formalizar su operación, ampliar la infraestructura y capacitar a los productores en temas de comercialización, inocuidad alimentaria y valor agregado. También se contempla la posibilidad de establecer tianguis similares en otras comunidades del municipio.