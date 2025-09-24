Entrega Mara Lezama domo en primaria de la colonia Lagunitas

Más obra educativas en Chetumal

Tuvieron que pasar 39 años para que este plantel contara con esta protección

Chetumal.- En un ambiente de alegría y entusiasmo, alumnas y alumnos de la escuela primaria “Guadalupe Victoria”, en la colonia Lagunitas de esta capital, recibieron a la gobernadora Mara Lezama Espinosa para celebrar la inauguración del nuevo domo, tras 39 años de espera.

Esta obra, que forma parte del compromiso de la gobernadora de Quintana Roo de construir 1,109 domos que dejaron de hacer gobiernos anteriores, permitirá a 250 alumnas y alumnos realizar sus actividades cívicas, culturales, deportivas, protegidos de las inclemencias del clima.

Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo expresó su satisfacción por estar en la escuela y cumplir un compromiso cuando le pidieron el domo en esta primaria que tiene 39 años prestando servicio educativo a la comunidad.

¿Cómo quedo?, preguntó a las y los alumnos. “¿Les gustó? Pintamos la cancha, pusimos las porterías, les dejamos la red para jugar voleibol, básquetbol, fútbol” explicó Mara Lezama al alumnado. A los padres de familia les expresó que la construcción de estos domos es posible porque este gobierno humanista con corazón feminista combate la corrupción y destina el dinero del pueblo a obras para el pueblo.

El secretario de Obras Públicas (SEOP), José Rafael Lara Díaz, informó que este domo fue levantado en 4 meses, bien hecho a la primera para tener 510 metros cuadrados de sombra fresca, en cumplimiento al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la Gobernadora con una visión humanista y cercana al pueblo.

La escuela primaria “Guadalupe Victoria”, fundada en 1986 y con 39 años de servicio a la comunidad, ha sido semillero de generaciones de niñas y niños de la capital del estado. Hoy, gracias a este nuevo espacio, las y los estudiantes podrán realizar actividades deportivas, cívicas y culturales en condiciones más seguras y funcionales.

Al respecto, la alumna Viviana Monserrat Ballena, del 6º B, agradeció la entrega de las nuevas instalaciones y expresó su satisfacción al señalar: “Hoy vemos materializado el domo, después de muchos años. Será para la práctica del deporte y eventos que permitirán el sano esparcimiento. Esta obra dejará huella”.

Mara Lezama también entregó mochilas y uniformes, como parte final de la ceremonia de inauguración del nuevo domo.

Equipan desayunadores para el bienestar de infantes

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, les dieron una gran noticia a más de 2 mil 700 niñas y niños de 7 escuelas de Benito Juárez: tendrán un espacio digno, limpio y seguro para recibir todos los días un desayuno caliente y nutritivo.

A través del DIF Quintana Roo, explicó la gobernadora Mara Lezama, invertimos cerca de 2.5 millones de pesos, dinero del pueblo que regresa al pueblo, equipamos 7 desayunadores escolares. “No se trata solamente de cifras, lo que realmente importa es que nuestras niñas y niños puedan empezar su día con energía, aprendiendo y creciendo con salud”, añadió la titular del Ejecutivo.

Los desayunadores se encuentran en las escuelas secundaria Carlos Fuentes, las primarias Chilam Balam, Benito Juárez, Laguna de Bacalar, Rafael Ramírez Castañeda, y los jardines de niños Rosario Mendoza y Myriam Nemirovsky. Recibieron utilensilios de comedor, equipo de cocina que incluyó refrigeradores, parrillas industriales y cilindros de gas; mobiliario y otros insumos.

“En este gobierno humanista con corazón feminista tenemos muy claro que no se puede aprender con el estómago vacío” expresó la gobernadora Mara Lezama. “Muchas gracias a las maestras, maestros, a las mamás, papás, y muy en especial a los Comités de Desayunadores, porque ustedes son quienes hacen esto posible”, añadió.

Junto con la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, la gobernadora del Estado aseguró que se seguirá trabajando 24/7 para que nadie quede fuera ni nadie se quede atrás, “porque el bienestar de las niñas, niños y sus familias, ¡claro que nos importa! En Quintana Roo, la transformación avanza”, citó finalmente.