Piden en Chetumal rehabilitación de parques y monumentos vandalizados

Degradación del espacio público

Estos sitios se han convertido en zonas poco funcionales e inseguras, señalan vecinos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La capital de Quintana Roo enfrenta un creciente deterioro en sus espacios públicos emblemáticos. Parques, monumentos históricos y áreas recreativas de Chetumal muestran signos evidentes de abandono, lo que ha generado preocupación entre vecinos, autoridades y especialistas en urbanismo. La falta de mantenimiento, el vandalismo y la escasa inversión en infraestructura han convertido algunos de estos sitios en zonas poco funcionales y, en ciertos casos, inseguras.

Entre los espacios más afectados se encuentran el Parque del Renacimiento, el Boulevard Bahía, el Parque de la Alameda y el Monumento a la Bandera. Estos lugares, que alguna vez fueron puntos de encuentro familiar y turístico, hoy presentan bancas rotas, luminarias inservibles, áreas verdes descuidadas y estructuras dañadas.

“Es triste ver cómo se ha perdido el encanto de estos espacios. El Boulevard era el corazón de la ciudad, y ahora hay tramos oscuros y peligrosos”, comentó María del Carmen Poot, vecina de la colonia Centro.

El deterioro no solo afecta la calidad de vida de los habitantes, sino también la imagen urbana de Chetumal ante visitantes nacionales e internacionales. Comerciantes locales señalan que la falta de mantenimiento ha reducido el flujo de turistas en zonas como el Museo de la Cultura Maya y el malecón, impactando negativamente en sus ingresos.

Además, especialistas advierten que la degradación del espacio público limita la convivencia social, especialmente entre jóvenes y adultos mayores que solían utilizar estos parques para actividades recreativas, deportivas y culturales.

Ante esta situación, organizaciones civiles y académicos han solicitado al Ayuntamiento de Othón P. Blanco y al Gobierno del Estado un plan integral de rehabilitación urbana, que incluya Restauración de monumentos históricos, reforestación y mantenimiento de áreas verdes, instalación de luminarias y cámaras de seguridad, programas de cultura y deporte comunitario, además de participación ciudadana en el diseño de espacios.

El regidor Carlos Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, reconoció que existe un rezago en el mantenimiento urbano y aseguró que se están gestionando recursos para atender los puntos más críticos.

“Estamos trabajando en un diagnóstico técnico para priorizar intervenciones. La recuperación de espacios públicos es clave para el bienestar social”, afirmó Villanueva Tenorio.

Arranca desove y cruce del cangrejo azul

Con la llegada de las lluvias y el cambio de luna, comenzó en Cancún el desove y cruce del cangrejo azul (Cardisoma guanhumi), un fenómeno natural que cada año transforma los manglares y caminos costeros en corredores de vida silvestre. Decenas de ejemplares de esta especie protegida se movilizan desde los manglares hacia el mar Caribe para depositar sus huevecillos, en un ritual que combina biología, paisaje y urgencia ambiental.

El cangrejo azul es una especie endémica de zonas tropicales costeras, y su reproducción depende de condiciones específicas de humedad, temperatura y luminosidad lunar. Durante este periodo, las hembras migran desde sus madrigueras en el manglar hacia el mar para liberar sus huevos, que serán arrastrados por las corrientes hasta completar su desarrollo.

“Es un proceso delicado y fascinante. El cruce ocurre principalmente por las noches, cuando hay menos depredadores y tráfico humano”, explicó Carlos Galindo Leal, biólogo y divulgador ambiental.

A pesar de su importancia ecológica, el cruce del cangrejo azul enfrenta graves amenazas. La urbanización acelerada, el tráfico vehicular y la falta de conciencia ciudadana han provocado atropellamientos masivos en zonas como Punta Nizuc, la carretera a Puerto Juárez y el boulevard Kukulcán.

Organizaciones como Centinelas del Agua y Cielo, Tierra y Mar A.C. han documentado que en años anteriores hasta 40 % de los ejemplares mueren durante el cruce, lo que pone en riesgo la viabilidad de la población local.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Benito Juárez, en coordinación con la Dirección de Ecología y grupos ambientalistas, ha implementado medidas como:

– Señalización temporal en zonas de cruce

– Cierres parciales de vialidades durante las noches de mayor actividad

– Brigadas de voluntarios para el resguardo y traslado seguro de ejemplares

– Campañas informativas en redes sociales y medios locales

“El cangrejo azul es parte del equilibrio ecológico de nuestros humedales. Protegerlo es proteger el manglar, el mar y nuestra identidad”, afirmó María del Carmen García Rivas, directora del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc.