Restaurante se apropia de playa pública en Playa del Carmen

Piden la intervención de autoridades

Su mobiliario y estructuras restringen el libre acceso al mar, denuncian

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Habitantes y visitantes de Playa del Carmen han denunciado que un restaurante ubicado en la zona costera ha invadido parte de la playa pública, instalando mobiliario y estructuras que restringen el libre acceso al mar. La situación ha generado indignación entre colectivos ambientalistas, turistas y vecinos, quienes exigen la intervención de autoridades municipales y federales.

El establecimiento, identificado como “Beach Club X”, habría colocado camastros, sombrillas, cercas y señalización que impide el paso a quienes no consumen en el lugar. De acuerdo con testimonios recabados por medios locales, el restaurante ocupa al menos 30 metros lineales de playa, en una zona que legalmente pertenece a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

“Nos dijeron que no podíamos pasar si no pagábamos. Pero esta playa es pública, no pueden apropiarse de ella”, comentó Mariana Ruiz, turista originaria de Puebla.

La organización “Riviera Maya Sostenible” emitió un comunicado en redes sociales denunciando el caso y solicitando a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Dirección de Zofemat del municipio de Solidaridad que realicen una inspección inmediata.

“Este tipo de invasiones vulnera el derecho al libre acceso a las playas, fomenta la privatización encubierta y daña los ecosistemas costeros”, señaló el colectivo.

Según el artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales, las playas marítimas son bienes de uso común, y ninguna persona física o moral puede impedir el acceso libre y gratuito. Además, la Ley de Zofemat establece que cualquier uso comercial debe contar con concesión federal y respetar los límites establecidos por la autoridad ambiental.

La Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Solidaridad informó que ya se ha iniciado una revisión del caso. “Estamos verificando si el establecimiento cuenta con permisos vigentes y si ha excedido el área autorizada. De confirmarse la irregularidad, se procederá con sanciones administrativas y retiro de estructuras”, indicó el vocero de la dependencia.

Por su parte, Profepa anunció que enviará inspectores en los próximos días para evaluar el impacto ambiental y verificar el cumplimiento de la normativa federal.