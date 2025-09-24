Hacen llamado a vacunar a niños contra el sarampión

Autoridades de salud

Riesgo latente de brotes por baja cobertura inmunológica en la entidad

La Secretaría de Salud de Quintana Roo lanzó un llamado urgente a padres y tutores para que acudan a vacunar a niñas y niños contra el sarampión, ante el riesgo latente de brotes por baja cobertura inmunológica en la entidad. La exhortación se da en el marco de la campaña nacional de recuperación de esquemas básicos de vacunación, impulsada por el Gobierno Federal y respaldada por organismos internacionales como la OPS y UNICEF.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte. Aunque México logró eliminar la transmisión endémica en 1996, la baja cobertura en los últimos años ha generado vulnerabilidad en ciertas regiones, especialmente en zonas turísticas con alta movilidad internacional como Quintana Roo.

Según datos de la Dirección General de Epidemiología, la cobertura de la vacuna triple viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis) en niños de 1 año en Quintana Roo apenas alcanza el 75%, lejos del 95% recomendado para garantizar inmunidad colectiva.

La Secretaría de Salud estatal informó que se han habilitado módulos de vacunación en centros de salud, hospitales generales y unidades móviles en zonas rurales y urbanas. Además, se están realizando brigadas casa por casa en municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.

“Es fundamental que los padres lleven a sus hijos a vacunar. El sarampión puede parecer una enfermedad del pasado, pero sigue siendo una amenaza si bajamos la guardia”, señaló Flavio Carlos Rosado, titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo.

Organizaciones como la Asociación Mexicana de Vacunología y el Colegio de Pediatras del Sureste han respaldado el llamado, subrayando que la desinformación y el retraso en esquemas de vacunación por la pandemia de COVID-19 han dejado brechas preocupantes.

“Vacunar no es solo proteger a tu hijo, es proteger a toda la comunidad. El sarampión puede propagarse rápidamente en escuelas, guarderías y espacios públicos”, advirtió la doctora María Elena Carrillo, pediatra en Playa del Carmen.

Brinda SEQ atención oportuna por casos de Coxsackie

En seguimiento a las instrucciones de la gobernadora Mara Lezama Espinosa para cuidar la salud de las niñas y niños, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), que encabeza Elda Xix Euán, con el apoyo de la Dirección General de Salud Municipal de Tulum, realizaron labores de sanitización en el preescolar y primaria indígena de Manuel Antonio Ay y los preescolares indígenas de Macario Gómez y Francisco Uh May, para prevenir la enfermedad del Coxsackie.

En estos trabajos se contó con la colaboración de la Secretaría Estatal de Salud, institución que proporcionó información oportuna, capacitación y supervisión de filtros a cargo de su área de epidemiología.

A través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se brinda una educación de calidad, humanista, transformadora e incluyente, garantizando una educación integral que incluye de manera prioritaria la atención de la salud de las y los estudiantes.

Es importante mencionar que al registrarse un brote de la enfermedad del Coxsackie en un jardín de niños de Tulum, se tomaron diversas acciones, siguiendo el protocolo correspondiente, como lo es el lavado con cloro de la escuela y su sanitización, además de capacitar a maestros sobre el manejo sanitario, logrando una atención completa para proteger la salud de las y los alumnos, personal administrativo y directivo.

El lavado de las escuelas corrió a cargo de las y los maestros y las y los padres de familia, en tanto que las labores de sanitización fueron realizadas por personal de la Dirección General de Salud del municipio de Tulum, entregándose gel bacterial, cubre bocas y guantes, en un trabajo conjunto que dio excelentes resultados.