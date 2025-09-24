Entrega el alcalde Isaac Montoya kits escolares en apoyo a la educación de niños naucalpenses

Respuesta a demandas de familias

Naucalpan, Méx.- El gobierno de Naucalpan continúa con la entrega de útiles escolares, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez entregó 1,200 kits escolares en el campo de futbol El Torito, de la colonia Lomas de San Agustín, a fin apoyar la economía familiar y la educación de las y los estudiantes naucalpenses.

El alcalde informó a vecinas y vecinos que su gobierno ha destinado recursos para apoyar sus gastos en este regreso a clases. “Esta entrega de útiles escolares se puede lograr gracias a un manejo adecuado, transparente y honesto de las finanzas públicas que hace que nos permita llegar a este momento con recursos y que podamos destinarlo a lo que más se necesita”, señaló.

Ante las y los beneficiarios reunidos en el campo de futbol El Torito, y acompañado de servidores públicos municipales, Montoya Márquez señaló que esta entrega se suma a la que se realizó en Rincón Verde, en donde se entregaron otros mil kits escolares.

Detalló que, en sus recorridos por las calles y colonias, escucha las dificultades que tienen tanto padres como madres de familia en el inicio de un nuevo ciclo escolar, por ello, “estamos entregando útiles escolares, es algo extraordinario que se está realizando y que también va en sintonía con lo que la Cuarta Transformación ha venido haciendo a nivel nacional. Hay que tener memoria, antes no existían los apoyos a nivel escolar, hoy se está avanzando a través de la beca Rita Zetina para llegar a todos los niños, a todas las niñas de nivel básico”.

En este mismo sentido, el alcalde recordó que hace unos días, el pasado 8 de septiembre, iniciaron las clases en la Universidad Rosario Castellanos de Naucalpan, gracias al impulso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, Universidad que se abre como una opción más de educación para las y los jóvenes de Naucalpan.

Además, dijo a vecinas y vecinos que su administración, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, trabaja para mejorar la movilidad en el Periférico y el Boulevard Luis Donaldo Colosio. Asimismo, agregó, pronto se mejorarán 100 puntos de diferentes colonias con el programa la Comuna (Comunidad Unida y Activa), para beneficiar a una mayor población.