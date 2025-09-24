Reparte gobierno de Tlalnepantla miles de libros de inglés a infantes

Distribución en 108 escuelas

Tlalnepantla, Méx.- El idioma inglés es una herramienta fundamental para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes en un mundo globalizado, por ello, con el objetivo de que todas y todos puedan acceder a estos conocimientos, el gobierno de Tlalnepantla imprimió 22 mil ejemplares que serán distribuidos en 108 escuelas del territorio municipal.

En su visita a la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz ubicada en la Unidad Habitacional Tabla Honda, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, aseveró que el inglés es el idioma de los negocios y la productividad, por lo que exhortó al alumnado, a plantearse como una meta de vida, el poder dominar más de un idioma.

“La tecnología aporta grandes beneficios a la vida actual y hoy México está insertado en un esquema muy productivo de comercio internacional y de intercambios culturales nunca visto, por eso, nosotros desde lo municipal contribuimos a la formación de profesionistas integrales de Nuestra Ciudad”, comentó.

Pérez Cruz anunció que las autoridades municipales trabajarán en la habilitación de un aula de cómputo en esta institución educativa para que las y los alumnos puedan incrementar su rendimiento escolar a través de todo el conocimiento que está en el ciberespacio.

Por su parte, el titular del Instituto Municipal de Educación Participativa y Comunitaria de Tlalnepantla, Enrique Torres Lozada destacó que la entrega de libros de inglés es un paso más en la transformación de la enseñanza pública en Nuestra Ciudad.

“El lema oficial de los nuevos libros de inglés es conectando Nuestra Ciudad”, y está dirigido a niñas y niños de tercero a sexto de primaria y representa mucho más que la distribución de material; es la consolidación de una política educativa que apuesta por la calidad, la equidad y la preparación integral de nuestras infancias”, expresó.