Redoblar esfuerzos para erradicar explotación sexual, demanda el PT

“Falta camino por recorrer”

Toluca Méx.- En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, Angélica Rivadeneyra Villarreal, integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo (PT), expresó su preocupación por los pendientes que aún persisten para garantizar que las infancias y adolescencias de México vivan libres de todo tipo de violencias. Subrayó que, a pesar de los avances, la realidad demuestra que falta un camino importante por recorrer en la protección integral de este sector.

Rivadeneyra Villarreal destacó que uno de los mayores desafíos radica en frenar el turismo de depredación sexual, fenómeno que coloca a México como uno de los países de preferencia para los explotadores. En ese sentido, hizo un llamado a reforzar los trabajos de inteligencia, articular esfuerzos institucionales y mejorar las capacidades de investigación para erradicar estas redes delictivas que vulneran de manera sistemática la dignidad de niñas, niños y adolescentes.

La dirigente petista reconoció que en los últimos años se han impulsado diversas políticas públicas y acciones legislativas orientadas a la protección de las infancias; sin embargo, consideró que estas medidas aún son insuficientes. “Los avances existen, pero no alcanzan. Tenemos que ser mucho más contundentes si realmente queremos que las nuevas generaciones crezcan en un entorno sano y libre de abusos”, enfatizó.

Asimismo, recordó que la lucha contra la explotación sexual infantil no debe ser responsabilidad exclusiva del gobierno, sino un esfuerzo conjunto que involucre a la sociedad en su conjunto: familias, comunidades, instituciones educativas, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. “La protección de nuestras niñas, niños y adolescentes debe estar en el centro de todas las agendas, porque se trata del presente y del futuro de nuestro país”, aseguró.

Finalmente, Angélica Rivadeneyra llamó a atender de manera inmediata los pendientes que persisten en la materia. “Por amor a nuestras infancias sanas y saludables, debemos cerrar filas y garantizar que vivan libres de violencia, con todas las condiciones para desarrollarse plenamente”, concluyó.