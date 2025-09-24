Reconocen atizapenses estrategia de seguridad del gobierno

Atizapán de Zaragoza, Mex.- Este es un municipio que destaca en cuanto a seguridad pública, pues ha aplicado una excelente estratégica y ello es un ejemplo a seguir. Reconocen lo anterior, empresarios, Copacis y ciudadanía en general a través de la luchadora social Carmen Oropeza. “En Atizapán de Zaragoza, se ha demostrado que el alcalde Pedro Rodríguez y el Comisario Fabián Gómez Calcáneo, se preocupan y ocupan para la tranquilidad de las familias atizapenses” dijo. Mientras tanto, el sector empresarial afirmó que la inversión (histórica) en tecnología y equipamiento, la renovación del parque vehicular, la estrategia integral que incluye capacitación y colaboración intergubernamental, y el enfoque en la prevención social del delito, le han dado buenos resultados.

Estos esfuerzos han resultado en una disminución de la percepción de inseguridad y el reconocimiento del municipio como uno de los más seguros del Estado de México.