¡Broadway a la Carta: noches para cantar, jugar y ser parte del escenario!

– No es solo un show… es una experiencia interactiva donde el público se convierte en protagonista en el Foro Stelaris, Piso 25 del Hotel Fiesta Americana de Reforma.

Broadway a la Carta llega al Foro Stelaris (Piso 25 del Hotel Fiesta Americana Reforma) todos los martes a las 20:00 hrs, con una propuesta que mezcla lo mejor del teatro musical, un open mic, dinámicas llenas de humor y el talento de reconocidas figuras del género en México.

El público podrá sumarse a uno de los dos equipos y vivir una competencia musical divertida, participativa y con mucha energía. Cantar, bailar o simplemente disfrutar de ver a tus amigos hacerlo: todo cabe en esta noche única que rompe con las reglas tradicionales del teatro en dónde las dinámicas recorren clásicos y éxitos del teatro musical como El Rey León, Wicked, Los Miserables, Chicago, Rent o Mamma Mia!, entre muchos otros.

El elenco está conformado por Sofía Peleteiro, Luigi Vidal, Jimena Parés, Regina Lozano y Humberto Montoya, figuras probadas en musicales de pequeño y gran formato estarán llevando de la mano al público en esta gran fiesta arriba del escenario.

Con un formato fresco y cercano, Broadway a la Carta promete una velada en la que el escenario se abre a todos y cada función se convierte en una experiencia irrepetible. Producido por CRN Entertainment y con la dirección creativa de Óscar Carapia, reconocido director, coreógrafo y productor mexicano con casi 30 años de trayectoria en el teatro musical.

Con funciones los martes , la apertura de puertas será a las 20:00 hrs y el show inicia a las 20:45 hrs. Los boletos se encuentran a la venta en https://www.goliiive.com/broadway-a-la-carta y en taquilla del Hotel Fiesta Americana de Reforma #80, Col. Juárez.

Semblanzas:

Sofía Peleteiro

Actriz, Cantante y Bailarina originaria de Tampico, Tamaulipas. Egresada de la Carrera de Actuación en CasAzul. Hizo su debut en el teatro musical en “Mamma Mía!” como ensamble y cover bajo la dirección de Jason Sparks. “Cabaret” en El Teatro de los insurgentes dándole vida a Lulu bajo la dirección de Mauricio García Lozano y Gaby Aldaz. Interpretó a Megara en la producción infantil de “Hércules” en el Teatro Independencia. También la puedes encontrar como bailarina en “Mentiras la serie” y a lado de Karla Souza en su película de Netflix “Technoboys”.

Luigi Vidal

Inicia sus estudios a los 14 años en la academia de artes escénicas Artestudio. En el 2013 debuta en el musical de Cats México interpretando a Mirringo el Gato Express durante 3 años de temporada. En el 2017 participó en La Jaula de las Locas interpretando a Angelique, Mercedes y Silviah para después formar parte de elenco de Los Miserables México 2019 como Montparnasse y cover de Marius Pontmercy. Para el 2020 estrena en el teatro Insurgentes “Sugar” el musical interpretando a “Dude”. Fue Swing/Cover Aladdín en la producción de “Aladdín Mexico” 2021, en “Anastasia” como ensamble cover Dimitri en el 2023. En 2024 Jesucristo Superestrella como ensamble cover Simón el Zelotes y actualmente es swing y cover de Simba en “El Rey León” México.

Jimena Parés

Ha forjado su carrera en teatro musical desde hace casi 20 años, participando en diversos musicales entre los que destacan “La Bella y la Bestia” de Disney,“Dulce Caridad”, “Mentiras, el musical”, como Yuri y Dulce; “Cats”, dando vida a Agilorum/ Golfatriz, “La Fierecilla Tomada” y “La Jaula de las Locas” representando a Jaqueline. En 2017, interpretó el rol protagónico en «Josefa, el musical de México». Ese mismo año estrenó el espectáculo «Que Dejen Toditos los Sueños Abiertos» del maestro Mario Iván Martínez, el cual sigue presentándose con éxito. En 2018 encarnó a Martha en «El Beso de la Mujer Araña» y en 2019, representó a la icónica «Catrina Mexicana» en «Los Cuentos de la Catrina» repitiendo el rol en las temporadas virtuales de 2020 y 2021. En 2023 de integró al elenco de «Vedette» y en el ámbito teatral, incursionó en su primera experiencia internacional, viajando a Guatemala para dar vida a Donna en “Mamma Mia 360°, Guatemala”. Además participó como «La Pordiosera» en el aclamado musical «Sweeney Todd, el barbero asesino de la Calle Fleet», rol que la hizo acreedora al Premio Metropolitano de Teatro en la categoría “Mejoractuación femenina de reparto en un musical”. En 2024 participó en ZM, un musical de ¡¿zombies?!, como Henrietta Cooke y en 2025 la vimos como Mujer del Panadero en Dentro del Bosque.

Regina Lozano

Regina Lozano es una intérprete mexicana multidisciplinaria reconocida por su carisma escénico, fuerza interpretativa y talento integral. Ha participado en destacadas producciones musicales como Amor Sin Barreras, Ladybug: El Musical, Qué Plantón: El Concierto, Un Cuento de Navidad: El Musical y Vedette: El Show, consolidando su presencia en el teatro musical profesional.

Actualmente forma parte del espectáculo ALIVE, una experiencia sensorial que fusiona música en vivo, danza y acrobacia aérea. Además, es coach certificada en pilates, body reformer, barre y acondicionamiento físico, disciplina que le permite complementar su trabajo escénico con un enfoque consciente y atlético del cuerpo.

En 2025, Regina se integra al elenco del musical de Broadway Eres Bueno, Charlie Brown interpretando a Lucy, en la nueva producción que se presentará en el Teatro Gabriel Pastor.

Humberto Mont

Actor, cantante y músico Moreliano. Graduado como compositor de música popular contemporánea por la academia de música Fermatta Guadalajara. Ha participado como actor en obras como: Pippin, once on this island, The prom México, Bule bule el show, José el soñador, Jesucristo Superestrella, Siete veces adiós, Waitress, asesinato para dos y Equus.

Actualmente es director musical de las agrupaciones INK music y The 4th. Y director vocal del musical Eres bueno Charlie Brown. Ha sido telonero de Camila, Reik, Playa Limbo entre otros con su proyecto solista.