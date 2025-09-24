CCM Fest 2025: Una celebración de la música, la creatividad y el futuro

Los días 25 y 26 de septiembre

Entre los participantes están Filippa Giordano, Meme del Real, Rubén Albarrán, Jeannette Chao y Mauricio Abaroa

Por Arturo Arellano

El próximo 25 y 26 de septiembre, el Centro de Creadores Musicales (CCM) celebrará su primera edición del CCM Fest 2025, un evento gratuito —con acceso mediante registro previo— que reunirá a figuras clave de la industria musical en las instalaciones del CCM, ubicadas en Diagonal Patriotismo 260, colonia Condesa, CDMX.

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Mario Santos, fundador del CCM y creador del festival, junto con el productor musical Guillermo “Memo” Gil, compartieron los detalles de esta iniciativa que conmemora una década de formación artística y apuesta por el diálogo entre tradición, innovación y tecnología.

“Estamos celebrando diez años desde que fundamos el Centro de Creadores Musicales, y este festival es la forma de honrar esa década compleja y maravillosa. Es el inicio de algo que queremos que perdure: un espacio que reúna a personas importantes de la industria musical”, explicó Mario Santos.

El programa incluye conferencias, conciertos y mesas de diálogo. “Abrimos con la charla de Daniel Slotnik, músico que ha trabajado con Iñárritu y Cuarón. Él hablará del proceso de creación musical para cine, de cómo funciona todo en ese medio. Luego viene Rubén Albarrán, quien compartirá su proceso creativo con Café Tacvba y su historia con una de las bandas más importantes del país. Después, tendremos un concierto con alumnos de la escuela”, detalló.

La jornada continúa con la participación de Eduardo de la Barra, quien abordará la estrategia detrás de lanzar un sencillo: logística, promoción y todo lo que ocurre ‘after the music’. También estará Jeannette Chao, quien hablará de su trayectoria, sus colaboraciones con Benny Ibarra y Nacho Cano, y su actual obra “Siete veces adiós”.

“Cerramos con un concierto de música afrocubana, con dos amigos que conocí cuando hicimos Café Tacvba Sinfónico. Es un evento para toda la gente que ama la música, ya sean estudiantes, productores o curiosos. El cupo es limitado, así que hay que registrarse en nuestras redes sociales para obtener el acceso”, añadió Santos.

Memo Gil: “La IA no sustituye la emoción humana”

Sobre el papel de la tecnología en la música, Guillermo Gil reflexionó: “Es una pregunta que no tiene una respuesta definitiva. Lo más importante sigue siendo el sentimiento humano, la comunicación, la conexión entre personas. Como herramienta, la inteligencia artificial es útil, aunque al principio me molestaba. Ahora que me he empapado más, creo que aún le falta mucho”.

Gil recordó los cambios que ha vivido en la industria: “Pasamos de la grabación en vivo sin sintetizadores, a las cajas de ritmo y baterías programadas. La IA es uno de los cambios más radicales, y también uno de los más amenazantes. El problema es que se nos dio algo que no necesitábamos, pero ahí está. Hay que hablarlo, analizarlo, debatirlo”.

Mario Santos: “La tecnología es una aliada, no un reemplazo”

Santos coincidió en que la IA debe ser vista como una herramienta, no como un sustituto. “En CCM no estamos peleados con la tecnología. A veces usamos IA para escuchar arreglos de voces cuando no tenemos cantantes disponibles, pero luego buscamos a los intérpretes reales. Hay que debatir su uso, entender que no hay nada de malo en crear con ayuda de la tecnología, siempre que no se sustituya la creatividad humana. Los sentimientos no son reemplazables”.

Acceso gratuito con registro previo

El CCM Fest 2025 no tiene costo, pero el acceso está limitado a quienes se acrediten previamente en las redes sociales del CCM. “Lo que debe hacer la gente es buscarnos en redes sociales, llenar el formulario de registro y recibirán su acceso”, concluyó Santos.

Entre los embajadores y participantes confirmados están Filippa Giordano, Meme del Real, Rubén Albarrán, Jeannette Chao, Mauricio Abaroa y el propio Mario Santos.

Una cita imperdible para quienes viven, estudian o sueñan con la música.

