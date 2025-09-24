La DEA advierte del repunte de cocaína mezclada con opioides

Combinación mortal

Esta droga gana terreno en EU, aprovechando el hueco que deja la embestida contra el fentanilo

El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) reportó que, mientras la ofensiva antidopaje ha encarecido y desordenado la cadena del fentanilo, la cocaína está reconquistando espacios de consumo en Estados Unidos.

Este reacomodo del mercado abrió espacio para que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) empujara más cocaína hacia EU, sin dejar de mover opioides. Sin embargo, lo que está encendiendo alarmas en el sector salud es la mezcla de ambas drogas.

El WSJ y otros medios retomaron análisis toxicológicos de Millennium Health, que sugieren que el uso de cocaína en la Costa Oeste creció un 154% desde 2019, con alzas menores, pero sostenidas en el Este con un 19%.

El regreso masivo de la cocaína a las calles de la Unión Americana podría parecer una nostalgia ochentera, pero más allá de eso, se trata de una logística y abundancia muy lucrativa.

“Hoy sabemos que el consumidor -de drogas- rehúye a los opioides porque están matando a muchos, pero la cocaína luce menos mortal”, dice un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Asegura que ese cambio de percepción importa cuando cada gramo de cocaína es más accesible que los opioides.

La DEA mantiene en sus Evaluaciones Nacionales de Amenazas de Drogas (NDTA) 2024–2025, que el fentanilo sigue siendo “la amenaza más urgente”. Pero la mezcla de ambas drogas es el sello de esta época: una de cada cuatro muestras forenses de cocaína analizadas a nivel nacional ya venía acompañada de fentanilo, según su sistema de laboratorios. Es decir, el auge de coca convive, y a menudo se confunde, con el veneno de los opioides sintéticos.

Muertes por fentanilo y cocaína

Pese a la reducción en las muertes por sobredosis, el fentanilo y otros opioides sintéticos siguieron implicados en la mayoría de los fallecimientos, mientras que las muertes con cocaína continuaron subiendo desde 2022, empujadas precisamente por la involucración de fentanilo. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2023 hubo 105 mil 7 muertes por sobredosis; 72 mil 776 involucraron opioides sintéticos y 29 mil 449 incluyeron cocaína.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) incautó en el año fiscal 2023 más de 27 mil libras de fentanilo (12.247 kilos) un récord absoluto; en agosto de 2024 sus decomisos de cocaína dieron un salto de 113% respecto de julio del mismo año, una señal de embate logístico. A la par, en 2024 CBP ya sumaba más de 19 mil 600 libras de fentanilo (8 mil 890 kilos) incautadas al cierre de ese verano.

En altamar, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) firmó en agosto de 2025 el mayor “offload” de su historia: 61 mil 740 libras de cocaína (28 mil kilos) descargadas en Port Everglades como parte de la Operación Pacific Viper, lo que también envió un mensaje explícito a los cárteles de que la vigilancia en el Pacífico oriental se endureció con apoyo de la Marina.

Golpe al mercado de fentanilo

La presión sobre precursores y laboratorios de fentanilo golpeó sobre todo a la estructura del narco mexicano, pero el CJNG ha llenado parte del vacío, sobre todo en rutas y mayoristas de coca, sin que ello implique que haya bajado la palanca de los sintéticos. La “economía mixta” del narco manda.

La DEA confirmó a que va del 2025, “bajó la pureza media del fentanilo, eso y el Naloxona, ha hecho que las muertes por sobredosis bajen; pero hemos observado que aumentaron los cócteles de drogas y en los laboratorios forenses se ve el fentanilo incrustado en una cuarta parte de las muestras de cocaína”. Es la confirmación de lo que médicos y forenses repiten, muchas víctimas “de coca” mueren por un opioide que no sabían que estaba ahí.

A nivel interno en la Unión Americana, la radiografía nacional estadounidense de consumo “oficial” sigue siendo austera. La Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de Estados Unidos (NSDUH) que coordina SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration), estimó en 2022 que 1.9% de los estadounidenses, unos 5.3 millones, usaron cocaína ese año y apenas 0.4%, alrededor de 991 mil personas, reportó uso ilegal de fentanilo. “Esta información es sesgada porque la aplicación de sus mediciones no incluye a toda la población, especialmente a muchos grupos vulnerables” explica el agente.

La cocaína gana terreno

Hay evidencia de que la cocaína ha ganado terreno en el mercado de drogas de la Unión Americana desde 2024, aprovechando el respiro que deja la embestida contra el fentanilo. El precio en mínimos históricos, la pureza alta, el aumento de incautaciones y de presencia en toxicologías; así como en los reportes de terreno que indican un repunte palpable en la circulación y consumo de cocaína, particularmente en la costa oeste y ciertos entornos urbanos. Este fenómeno va de la mano con la reorganización de los cárteles mexicanos: al centrarse las autoridades en el fentanilo y al fragmentarse el viejo orden de Sinaloa, el Mencho con su CJNG ha capitalizado el momento para inundar el mercado estadounidense con cocaína.