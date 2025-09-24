Cae extorsión 26% en Edomex en el segundo año de Delfina Gómez Álvarez

Trabajo coordinado de los tres niveles

Se efectuaron diversas operaciones en el estado como: Enjambre, Atarraya, Restitución

Toluca, Estado de México.- De enero a agosto de 2025, en el Estado de México la extorsión presenta 26 puntos porcentuales menos, en comparación con el mismo periodo del año anterior, como resultado de la estrategia de seguridad que se implementa en la entidad, instruida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y que se alinea a la Estrategia Nacional que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en todo el territorio nacional.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), el efecto positivo deriva de operaciones estratégicas como Liberación y las denuncias ciudadanas de forma anónima que se reciben a través de la Línea Nacional 089.

En lo que respecta a incidencia delictiva de alto impacto, en el mismo periodo, disminuyeron otros delitos como homicidio doloso (-31%), secuestro (-50%), robo violento a transportista (-32%), hurto en transporte público con violencia (-19%) y el robo a negocio con violencia (-32%).

Por otra parte, de acuerdo con el plan que trazó la Presidenta de México, en 11 municipios mexiquenses que concentran el 52 por ciento de delitos, desde el pasado 25 de marzo se aplica el Mando Unificado Zona Oriente y con 88 mil acciones tácticas se registró un detrimento del 25 por ciento de incidencia delictiva de abril a agosto, con relación al mismo periodo del año pasado 2024. Hasta el momento se sumaron cuatro demarcaciones más a esta estrategia.

La colaboración interinstitucional con los tres órdenes de gobierno ha propiciado la aplicación de diversas operaciones como Enjambre, con la cual se han aprehendido a 60 servidores o exservidores públicos. En tanto, con Atarraya se intervinieron 821 establecimientos e investigado tres mil 283 más relacionados con actividades ilícitas.

Con la Operación Fortaleza se combate el robo de vehículos y el tráfico de autopartes, por lo que se llevaron a cabo 132 cateos en 17 municipios. Con la aplicación de Restitución se aseguraron 750 inmuebles, de los cuales 390 se regresaron a sus propietarios. Finalmente, con Bastión se detectaron e incautaron 21 inmuebles que prestanombres los registraban.

En materia de dignificación a la labor policiaca, con un presupuesto superior a los 297 millones de pesos se realizó una renivelación histórica de hasta el 11 por ciento al salario a más de 23 mil 500 plazas, también se adquirieron 213 nuevas unidades oficiales.

Por otra parte, en atención y resguardo de todas las mujeres de la entidad, en más de 600 colonias de 25 municipios con alerta de género, se efectuaron 199 operativos Violeta, con inspecciones en el transporte público, patrullajes y atención a reportes recibidos a través del número de emergencias 9-1-1 y de denuncias ciudadanas.