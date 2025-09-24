Escasa educación financiera, causa de la proliferación de ciberfraudes

Limitado acceso a productos de bancos

Bandas delictivas asiáticas mantienen la operación de “montadeudas” en México

El escaso nivel de educación financiera entre los mexicanos y el exceso de requisitos para la aprobación de un crédito bancario contribuye a la proliferación de fraudes, como la de los “montadeudas”, señalan especialistas.

En los últimos años muchos países han logrado aumentar la penetración del crédito al equivalente de 72% de su Producto Interno Bruto (PIB), evitando así el crecimiento de los defraudadores, ya que el acceso al crédito formal se ha popularizado con opciones tecnológicas.

Pero en México no sucede así. Es más fácil pedir un préstamo a una aplicación, porque no tengo que hablar con nadie, que hablar con alguien en el banco. Es interesante cómo culturalmente estos grupos encontraron en México una facilidad de distribuirse”, señala el director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, Fabio Assolini.

De acuerdo con el experto, siguen siendo bandas asiáticas las que mantienen la operación del fraude de “montadeudas” en México; sin embargo, ha crecido la participación de delincuentes basados en el territorio nacional. De agosto de 2024 a julio pasado se reportaron más de 363 mil ataques con “montadeudas” en México, contra apenas 88 mil en Brasil, 28 mil en Colombia y 23 mil en Ecuador, según Kaspersky.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México apenas 37.4% de población tiene acceso al crédito formal, mientras que 29% continúa pidiendo préstamos en canales informales, lo cual la hace vulnerable a fraudes.

Según la información oficial, el crédito informal en México está más extendido entre personas con educación media superior, con 32%, y educación secundaria, 31%, y es menos utilizado entre quienes cuentan con educación superior.

“El Banco Central de Brasil impulsó el crecimiento de fintechs hace mucho tiempo. Es más fácil para un brasileño obtener un préstamo de forma legal, respecto a México. En el país el desarrollo de fintech es más reciente, por esta razón los montadeudas encontraron un escenario más fácil de distribuirse en México que en Brasil”, dijo Assolini.

Ante el escenario de crecimiento de fraudes, el especialista dijo que el sector financiero mexicano debería facilitar la aprobación de préstamos, ya que el limitado acceso a servicios financieros en el país es una ventana de oportunidad que están aprovechando los criminales.

Inteligencia artificial potencia el phishing

El uso de inteligencia artificial (IA) ha potenciado las amenazas del phishing en México, uno de los principales ganchos para robar información personal y bancaria de las víctimas, automatizado con granjas de bots, generando más de un millón de ataques al día, señala el especialista.

En el caso del malware, añadió, esta tecnología también permite generar código mucho más efectivo, a la par de intentos de fraude a partir de IA generativa con videos y llamadas falsas cada vez más difíciles de identificar.

“Se ha sofisticado. Los grupos usan una técnica llamada face swap. En una llamada por WhatsApp, un software de inteligencia artificial cambia mi rostro, pone otro y también modifica la voz. Con esto hacen ataques de ingeniería social dirigidos a grandes empresas, directivos de finanzas. El cambio es perfecto”, advirtió.

El reto de la educación financiera

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, hacen falta mayores esfuerzos para alcanzar a un mayor número de mexicanos con estrategias de educación financiera.

“Apenas estamos impactando a 20% de la población. Tenemos mucho que hacer para explicar por qué una vida financiera tiene sentido. Nos falta mucho por hacer. Tenemos un plan muy agresivo en la ABM que considera incluso insertar el tema de educación financiera en el currículo de educación media y superior, y también en primaria”, dijo.

De acuerdo con Romano, en cuanto a la inclusión financiera, se debe tener un esfuerzo tanto del sector público como privado, considerando que la tecnología puede acercar los servicios a ubicaciones remotas del país.

“Por el lado del gobierno, hay que asegurar que haya infraestructura celular, que ya no nos toca a nosotros. Ya no es abrir bancos, algo que sí podemos hacer, pero, si hay cobertura celular, ya llega la banca”, explicó.