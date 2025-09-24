Sheinbaum Pardo enviará dos iniciativas de reforma para regular uso de agua

U“Hay que dejar de verla como una mercancía”

Ordenamiento a concesiones incrementa recaudación en 2 mil 938 mdp; aumento de 15% en comparación con agosto de 2024

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, este lunes 29 de septiembre, se enviará al Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y para la expedición de una Ley General de Aguas, con el objetivo de que este recurso de la nación deje de verse como una mercancía.

“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. Ese es quizá el más importante, la más importante de las modificaciones a la Ley. Y el otro, ya son las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tiene. Entonces, esas dos son muy importantes, y el lunes se estarían entregando las dos: hay una Ley General que tiene que entregarse, y la otra es la Ley de Aguas Nacionales que tendría esta modificación de manera muy importante”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que, la Ley General de Aguas busca puntualizar las atribuciones de la federación, de los estados, de los municipios y de lo concesionarios, mientras que la Ley de Aguas Nacionales permanece, anulando que haya transferencias de concesiones entre particulares y puntualizando que el Estado es quien regula las concesiones de agua, como lo establece la Constitución.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General, forman parte del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua que incluye acciones como: Revisión de títulos de concesión; un Programa de Inspección; un nuevo Registro Nacional de Agua para el Bienestar (RENAB); la creación de una Ventanilla Única; la publicación este mes del Decreto de Facilidades para que se regularicen títulos que están vencidos; y el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad con la participación de empresarios, académicos, científicos, gobernadores y gobernadoras con el que se ha desprivatizado más de 4 mil 475 millones de metros cúbicos (m3) .

El subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, informó que, a través del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua, se han revisado 482 mil 14 títulos de concesión de los 536 mil que se tienen registrados, en ellos se encontraron 58 mil 938 inconsistencias entre las que se encuentran: 29 mil 539 títulos con falta de certeza en la fecha de vencimiento; 197 concesiones con registro de uso público urbano utilizadas por particulares; 272 títulos de uso agrícola utilizados para otros fines; 18 mil 753 casos con coordenadas de ubicación erróneas y presunta falsificación o duplicidad de títulos. Detalló que, estas inconsistencias están siendo revisadas con el Programa de Inspección que ya acumula 3 mil 912 visitas, así como 490 clausuras y suspensiones.

Al respecto, también presentó el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN) para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan reportar irregularidades en el uso de agua, a través de la página app.conagua.gob.mx/podan/.

Sobre la Ventanilla Única, detalló que actualmente ya se pueden realizar cinco trámites; en octubre se agregarán cuatro más; y en enero 2026, quedará al 100 por ciento.

Destacó que, como parte de este Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua, incrementó 2 mil 938 millones de pesos (mdp) la recaudación, ya que pasó de 19 mil 410.9 mdp en agosto de 2024 a 22 mil 349.3 mdp en agosto de 2025, es decir, 15 por ciento más, por lo que hizo un llamado a los usuarios con deudas en la Conagua a realizar sus pagos.

En noviembre reinician exportaciones ganaderas a EU

La coordinación con las autoridades de agricultura entre Estados Unidos y México en torno a la plaga del gusano barrenador continúa y no ha variado la fecha para la reapertura del ganado mexicano al país del norte, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que ratificó que en noviembre se tiene previsto el reinicio de las exportaciones ganaderas al país del norte.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que el caso detectado en Nuevo León provino de que hubo problemas en la revisión de ejemplares infectados por el gusano barrenador durante el traslado, pero en cuanto se identificó, se adoptaron las medidas pertinentes para evitar contagios.

Sheinbaum Pardo dijo que es difícil tratar de restringir el paso de animales desde el sureste del país a las entidades del norte, señalando que el tipo de ganado que se cría en Sonora para exportaciones es muy diferente al que se cría en el sureste para consumo nacional.

Destacó que alrededor de 200 técnicos estadounidenses han visitado México para consensuar las medidas para controlar la plaga. Destacó que en breve se iniciará la construcción de la planta productora de la mosca que se requiere para controlar la plaga del gusano barrenador.

Nueva condena contra redadas migratorias

Nuevamente, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó las redadas que se realizan en Estados Unidos en contra de migrantes porque no se debe de criminalizar a los migrantes mexicanos que van a trabajar y contra ello ayudan tanto a la economía estadunidense como a la mexicana con el envío de remesas.

Durante su conferencia, a pregunta expresa sobre sus decisiones más difíciles a un año de gobierno han sido las negociaciones con el presidente de Estado Unidos, Donald Trump relacionadas con los aranceles principalmente .

Sheinbaum Pardo destacó que México ha reforzado sus estrategias consulares para apoyar a los migrantes que sean afectados por estas medidas anti inmigrantes. Puntualizó que los consulados mexicanos no pueden promover juicios por violación a derechos humanos pero si pueden prestar asistencia jurídica a los connacionales para que lleven a cabo sus propios juicios.

Señaló que incluso algunas empresas y productores agrícolas se han inconformado con las redadas anti inmigrantes porque esto les ha afectado en sus contrataciones por el temor que hay de los migrantes a ser detenidos.