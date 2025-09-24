SEP anuncia reconversión de 35 planteles de educación secundaria a bachillerato

Habrá 10 mil 500 nuevos espacios

Con el propósito de disponer de 10 mil 500 nuevos espacios en Educación Media Superior, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante el año en curso, el gobierno federal destina 760 millones de pesos para la reconversión en todo el país de 35 planteles de educación secundaria a bachillerato.

Agregó que estas acciones tienen como objetivo que, al terminar el sexenio, se hayan creado 120 mil nuevos lugares en este nivel. Para este año, dijo, se abrirán cerca de 40 mil espacios mediante la construcción y ampliación de bachilleratos, así como la reconversión de secundarias en preparatorias con dobles turnos.

Delgado Carrillo expuso lo anterior durante la supervisión de las obras de construcción de un nuevo plantel de Educación Media Superior y la reconversión de dos secundarias para ofrecer el servicio vespertino de bachillerato en Ciudad Juárez, Chihuahua, las cuales representan una inversión total de 110.9 millones de pesos y beneficiarán a mil 75 alumnas y alumnos de esa entidad.

Acompañado del secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, Delgado Carrillo acudió en días pasados, a la comunidad de Parajes de San José II, donde, con una inversión de 67.5 millones de pesos, se construye el nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 291, obra que beneficiará a 475 estudiantes.

Delgado Carrillo aseguró que este plantel será un bastión en la lucha por una educación humanista e inclusiva: un laboratorio de sueños, una plataforma de movilidad social y una fábrica de futuros posibles. “Con el CBTIS 291 estamos construyendo la historia irreversible de la transformación personal, familiar y comunitaria de miles de jóvenes que serán una legión que ilumine nuevos y mejores horizontes”, afirmó.

Posteriormente, acudió a la escuela secundaria federal No. 20, ubicada en Loma Blanca, también en Ciudad Juárez, donde verificó los avances de su reconversión. Y supervisó la reconversión de la secundaria estatal 3061, ubicada en la colonia Fernández; la reconversión de ambas secundarias representa una inversión de 43.4 millones de pesos, en beneficio de 600 alumnas y alumnos

Durante su visita, el titular de la SEP destacó que estos planteles son parte del llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación”, y subrayó que la presidenta Sheinbaum “es la arquitecta de esta nueva etapa educativa”. Enfatizó que el nuevo Bachillerato Nacional con doble certificación es ya una realidad, y que hoy, “el conocimiento de vanguardia es tan básico como el agua”.

Hacia una nueva nación educativa

Finalmente, Delgado Carrillo destacó que se trabaja con el gobierno de Chihuahua para establecer en la entidad un plantel de la Universidad Rosario Castellanos, ya sea mediante la construcción de un nuevo campus o la adecuación de instalaciones existentes.

“Las y los jóvenes de Juárez tienen derecho a soñar sus propios sueños y hacer florecer su comunidad. En cada acción que tomamos, reafirmamos que la educación no es mercancía ni competencia, sino un derecho fundamental”, concluyó.