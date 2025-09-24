Concluye Josefina Rodríguez gira de promoción y sesiones preparatorias para Fitur 2026



Reuniones en España

Difusión de la riqueza cultural, histórica y turística de México mediante exposiciones y encuentros estratégicos con autoridades y actores del sector

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, concluyó satisfactoriamente una gira de trabajo en España donde sostuvo encuentros para proyectar la riqueza cultural y turística de México y continuar con los preparativos para la gran participación de nuestro país como País Invitado en Fitur 2026.

Durante esta gira, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) estuvo acompañada por el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, así como por las y los secretarios de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra; de Baja California, Zaida Luz López Sánchez; de Baja California Sur, Rosa Maribel Collins Sánchez y de Michoacán, Roberto Monroy García.

Asimismo, sostuvo un encuentro con Ximena Caraza Campos, directora de Fundación Casa de México en España, para diseñar actividades que den mayor visibilidad a la cultura, artesanías y gastronomía mexicana rumbo a Fitur 2026.

Durante la reunión destacó la labor de esta fundación como “la ventana a México más grande que tenemos en Europa” y recorrió la exposición La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena, que reúne 98 piezas de arte prehispánico y aborda distintos temas, como la representación del cuerpo, los oficios y roles asignados a las mujeres, su lugar en las estructuras de poder y la dimensión sagrada de lo femenino en las culturas indígenas de México.

También, se realizó un recorrido por las instalaciones de IFEMA Madrid, sede de la Feria Internacional de Turismo, donde México presentará su riqueza histórica, gastronómica, artesanal y natural en un pabellón histórico del 21 al 25 de enero de 2026.

En este contexto, y acompañada también por la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Altagracia Gómez Sierra, la titular de Sectur encabezó una conferencia de prensa en la Residencia de la Embajada de México en España, donde destacó que la presencia de México en Fitur 2026 será una oportunidad para atraer inversiones, consolidar la promoción turística y avanzar hacia la meta de posicionar al país como el quinto destino más visitado del mundo para 2030.

La secretaria añadió que se contará con un espacio innovador, inmersivo e interactivo para mostrar sus regiones turísticas, Pueblos Mágicos y diversidad de destinos, además de incluir presentaciones culturales y encuentros estratégicos con líderes de la industria.

La gira también incluyó reuniones con actores clave del turismo, entre ellos el ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu i Boher, con quien abordó el panorama del turismo global, con énfasis en consolidar el mercado español como uno de los principales emisores hacia México.

De igual manera, se discutió la importancia de diversificar la oferta turística, mejorar la conectividad y adoptar buenas prácticas en el desarrollo de destinos inteligentes, con el objetivo de atraer más turistas y elevar el gasto promedio en nuestro país.

La delegación visitó el Tourism Innovation Hub de Mastercard, donde sostuvo una reunión con sus directivos. Este espacio impulsa la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en el sector, y representa una oportunidad para fortalecer la visión de México hacia 2026, año en que nuestro país tendrá un papel protagónico en los principales escenarios internacionales.

Entre las actividades realizadas, se develó el volumétrico de la marca México en el Cine Yelmo, en colaboración con Cinépolis, con el propósito de proyectar la imagen de nuestro país en el mundo y fortalecer la marca.

“Queremos que, desde España, el mundo entero pueda vernos, reconocernos y enamorarse de la riqueza cultural, natural y humana de nuestro país. Esta es una ventana para que más personas conozcan a México, se animen a visitarnos y descubran que en cada destino hay una historia única que contar”, declaró Rodríguez Zamora.

También se reunieron con Vicente Fenollar Molina, presidente consejero de Ávoris, y con Miquel Moyá, CEO de Viajes El Corte Inglés, a quienes presentaron los principales atractivos turísticos de México. “Con estas alianzas lograremos atraer nuevos mercados y más turistas a México”, concluyó Rodríguez Zamora.