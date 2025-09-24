Aumenta inflación a 3.74% anual en primera quincena de septiembre

Impulsada por la estacionalidad del regreso a clases

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la inflación general de México se aceleró en la primera quincena de septiembre, a 3.74 por ciento anual, impulsada por la estacionalidad del regreso a clases, con el incremento de precios en la educación; así como el aumento del pollo, carne de res, vivienda propia, alimentos cocinados, loncherías, fondas, torterías y taquerías.

En vísperas de que el Banco de México (BdeM) dé a conocer su decisión de política monetaria, los precios al consumidor se elevaron, luego de que su variación en agosto fue de 3.57 por ciento anual, pero acumuló cinco lecturas anuales dentro del objetivo de estabilidad de precios del banco central (3 por ciento +/- un punto porcentual).

El índice nacional de precios al consumidor (INPC) presentó una variación quincenal de 0.18 por ciento en la primera mitad de septiembre del presente año, lo que provocó que el aumento de precios se aceleraran.

El comportamiento de la inflación vino de la mano del índice subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos, así como determina la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazo, pues aumentó 0.22 por ciento quincenal y aumentó a 4.26 por ciento anual en los primeros 15 días de septiembre, sumando ocho lecturas arriba de 4 por ciento.

Y es que los precios al alza que destacaron por su incidencia sobre la inflación general en la primera quincena de septiembre fueron primaria, al subir 5.75 por ciento quincenal; universidad, 1.63 por ciento; vivienda propia, 0.11 por ciento; preparatoria y secundaria, 2.71 y 5.48 por ciento, en ese orden; loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.20 por ciento); preescolar, 5.89 por ciento; pollo y carne, 0.50 y 0.43 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, subió 0.03 por ciento quincenal para llevar a su medición frente a la primera quincena de septiembre de 2024 en 2.01 por ciento, alentada por el descenso de las frutas y verduras y la desaceleración de los precios de la energía.

Principalmente en los descensos de los precios del jitomate de 1.40 por ciento quincenal; aguacate, 5.94 por ciento; gas doméstico LP, 0.52 por ciento; huevo, 0.66 por ciento, principalmente.