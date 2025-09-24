Celebra Claudia Cervantes mil representaciones de Soltera, pero no sola y develan placa Andrea Rodríguez, Ana Layevska, Alex Sirvent y Juan Pablo Gil

Con 14 años en cartelera, el monólogo musical Soltera, pero no sola, escrito, producido y protagonizado por Claudia Cervantes, llega a un cierre histórico: 1000 representaciones, con una función en el Foro Interlomas el viernes 3 de octubre a las 8:00 PM, con la develación de una placa que marcará el final de una era y el inicio de nuevos proyectos para Cervantes. Los boletos ya están a la venta en urticket.mx, y la expectativa es enorme: será una noche de celebración, nostalgia y gratitud hacia el público que ha acompañado a Claudia en este viaje artístico que se convirtió en un fenómeno cultural, muy adelantado a su tiempo.

“Siento que me ayudó a sanar muchas heridas emocionales; hoy me siento una mujer plena y fortalecida. Durante 14 años desde que estrené, tuve un par de novios, desilusiones amorosas, etapas muy productivas y felices, viajes inolvidables, participé en otros proyectos teatrales, en televisión, en cine y me convertí en mamá. Di funciones embarazada; también en línea, cuando la pandemia; mi hijo se sabe mis canciones y ahora quiero crear algo nuevo. Podría seguir haciendo la obra, pero siento que me quedaría en una zona de confort de la que me estoy retando a salirme de Soltera… Quizá solo la siga haciendo cuando me piden que la presente en el marco del Día Internacional de la Mujer en marzo, pues se ha hecho una tradición porque el mensaje ha empoderado a miles de mujeres que la han visto”, comenta la actriz.

Cervantes recuerda que cuando escribió este texto, era columnista de un diario en la sección de Estilos y publicaba también en una revista. Un día decidió compilar sus artículos y publicó su primer libro: “La hoja en blanco”. Un amigo que lo presentó, la retó a escribir más de sus experiencias como mujer, así que una tarde tuvo una catarsis, ya que pasaba por una fuerte presión social acerca de su estado civil: “Les parecía que a los 30 yo debería de estar casada y me pobreteaban por estar ‘solita’, pero yo no me sentía así, sino en una etapa productiva, rodeada de amigos y amigas. Fueron 60 páginas las que escribí de jalón, analizando las ventajas y desventajas, investigando el origen del matrimonio y reflexionando el alto índice de divorcios, llegando a la conclusión de que solo el amor propio podía sanar los corazones rotos, porque por estadística, no todo el mundo encontrará a su naranja completa. Después de tener el texto, compuse la canción “Soltera pero no sola”, le envié fragmentos a José Luis Pagán, quien hizo la música y produjo mi primer disco. Grabamos en Miami, inicialmente 3 canciones y terminamos haciendo 9 rolas increíbles que siguen en las plataformas digitales”, agregó Cervantes.

“Con Soltera pero no sola aprendí también a improvisar, la función 999 la hice sin luz, literal, 90 minutos casi a oscuras, sin videos, sin pistas, sin micrófono y solo me seguía la lámpara de quien grabaría un video de la obra”, recuerda.

Esta pieza le dio también la oportunidad de dirigir a otras compañeras actrices que valientemente aceptaron hacer temporada, alternando e interpretar a los personajes de Elena Torres y Single Pop, como fueron Violeta Israel, Susana Diazayas y Marlene Stahl. Cada una con su propio estilo, eso me dio mucha satisfacción, ver que alguien más le diera vida a su creación.

Entre las experiencias que Claudia Cervantes guarda en el corazón son haber donado funciones para reclusorios, porque cree que el arte debe ser para todos y todas, que sana y transforma. Al igual que una función para dar alegría a los damnificados por sismo, que fue hace 6 años en el Teatro Esperanza Iris, donde recibió un reconocimiento por parte de César Cravioto, hoy secretario de gobierno de la CDMX.

Siempre agradeceré a cada espacio escénico que me abrió la puerta para dar tercera llamada, como Gerardo Quiroz, cuando me invitó al Teatro Polyforum, al Centro Cultural Teatro 2, al Teatro Centenario Coyoacán. También a Sylvia Pasquel, que estuve en su foro y muchos espacios más, como el Auditorio Nacional, donde interpreté mi monólogo ante casi 10 mil mujeres.

El mensaje de que una mujer puede estar soltera, pero no sola quedó escrito también en su libro, editado por Penguin Random House.

Actualmente, Claudia dirige su empresa Nannapp, una plataforma para contratar nannies profesionales por horas, turnos con horario fijo, eventos, fiestas infantiles y viajes. Además, continúa con su segmento en el matutino Hoy. Conduce su programa Mentores Luminosos en Mundo Ejecutivo, entrevistando a líderes que inspiran, como: Gina Diez Barroso, Héctor Sulaimán, Francisco Cervantes, Antonio Pérez Garibay, Larry Rubin, Alberto Achar y Eugenio Cobo. También está grabando la segunda temporada de su podcast “Vida Fértil” en colaboración con Ingenes, clínica que está celebrando su vigésimo aniversario.