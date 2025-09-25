Cierran al menos unos 70 pequeños comercios en Chetumal, en este año

Severa contracción económica

El sector comercial aún no logra recuperarse del impacto postpandemia y de la inflación

Chetumal.-

Chetumal.- La capital del estado enfrenta una severa contracción económica que ha afectado de manera directa a los pequeños y medianos comercios. De enero a septiembre de 2025, al menos 70 negocios han cerrado sus puertas en Chetumal, según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur). La cifra representa una señal de alerta para el sector productivo local, que aún no logra recuperarse del impacto postpandemia y de la inflación acumulada.

Los principales motivos detrás del cierre de establecimientos incluyen:

– Altos costos operativos: aumentos en renta, energía eléctrica, insumos y transporte.

– Baja afluencia de consumidores: debido a la pérdida de poder adquisitivo y el desplazamiento del consumo hacia plataformas digitales.

– Competencia desleal: por parte de vendedores informales y cadenas comerciales que ofrecen precios más bajos.

– Falta de incentivos fiscales y apoyo financiero: especialmente para negocios familiares y emprendedores.

Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de Canaco Chetumal, señaló que “la situación es crítica. Muchos comerciantes están operando con pérdidas y sin acceso a créditos. Si no se implementan medidas urgentes, el cierre de negocios podría duplicarse antes de fin de año”.

La desaparición de estos comercios ha generado una pérdida estimada de más de 300 empleos directos, afectando principalmente a jóvenes, mujeres y adultos mayores que dependen de estas fuentes de ingreso. Además, se ha reducido la oferta de productos locales, lo que afecta la identidad comercial de la ciudad.

Vecinos del centro histórico de Chetumal han reportado un aumento en locales vacíos y una disminución en la actividad económica, especialmente en zonas como la avenida Héroes y el mercado Lázaro Cárdenas.

La Canaco ha solicitado al gobierno municipal y estatal:

Reducción temporal de impuestos locales

Programas de reactivación económica con créditos accesibles

Campañas para fomentar el consumo local

Regulación del comercio informal

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo ha anunciado que se abrirán ventanillas de atención para comerciantes en riesgo de cierre, y se impulsará una plataforma digital para visibilizar negocios locales.

Hoteleros urgen a resolver apagones

La creciente frecuencia de apagones eléctricos en Playa del Carmen ha encendido las alarmas del sector turístico. Hoteleros, restauranteros y comerciantes han exigido a las autoridades federales y estatales un plan inmediato para garantizar el suministro eléctrico, ante el riesgo de que las fallas impacten gravemente la imagen del destino y la experiencia de los visitantes.

Durante los últimos meses, diversos puntos de la ciudad -incluyendo zonas hoteleras, colonias residenciales y áreas comerciales- han sufrido apagones intermitentes, algunos de hasta cinco horas. Estos cortes han provocado:

– Cancelaciones de reservaciones

– Daños en equipos de refrigeración y aire acondicionado

– Pérdida de alimentos perecederos

– Quejas de turistas en redes sociales y plataformas de viaje

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya reportó que al menos 40 establecimientos han tenido afectaciones directas en sus servicios, lo que pone en riesgo la reputación internacional del destino.

Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, declaró que “los apagones están afectando la operación diaria de hoteles, restaurantes y comercios. No podemos seguir improvisando con plantas eléctricas. Necesitamos un plan integral de infraestructura energética ya”.

Los empresarios han solicitado reuniones urgentes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), inversiones en subestaciones y líneas de distribución, mantenimiento preventivo en zonas críticas y transparencia en los reportes de fallas y tiempos de reparación.

La CFE ha reconocido que el crecimiento acelerado de la demanda energética en Playa del Carmen ha superado la capacidad instalada en algunas zonas. Aunque se han iniciado trabajos de ampliación en la subestación Riviera Maya, los hoteleros consideran que las acciones son insuficientes y lentas.

Además, se ha reportado que las altas temperaturas y el uso intensivo de aire acondicionado han disparado el consumo, generando sobrecargas en el sistema.

Plataformas como TripAdvisor y Booking han comenzado a registrar comentarios negativos relacionados con los apagones, lo que podría afectar la competitividad de Playa del Carmen frente a otros destinos del Caribe. El sector turístico representa más del 80% de la economía local, por lo que cualquier afectación energética tiene consecuencias directas en el empleo y la inversión.