Ahora sí, “la caballada está gorda” para Quintana Roo, rumbo al 2027

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Son seis los aspirantes firmes para suceder en el cargo a la gobernadora Mara Lezama Espinosa en 2027.

Rafael Marín Mollinedo, actual director de Aduanas a nivel federal y uno de los políticos más cercanos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, encabeza la lista de aspirantes a la gubernatura quintanarroense, siendo tal vez el más fuerte y seguro candidato por Morena.

En segundo lugar está Cristina Torres, actual Secretaria de Gobierno en la administración de Lezama Espinosa y tal vez, de los aspirantes la que mejor conoce el estado y su problemática.

Estefanía Mercado, actual alcaldesa de Playa del Carmen, es la tercera en la lista de aspirantes y quien ya se destapó como precandidata por Morena, durante la más reciente visita, el pasado fin de semana, a Quintana Roo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El senador Eugenio Segura Vázquez, popularmente conocido como “Gino”, va por el cuarto lugar en la lista, mientras que la alcaldesa de Cancún, Ana Paty Peralta, y el ex alcalde de Playa del Carmen, Mauricio Góngora, ocupan el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Los grupos, partidos y fuerzas políticas se irán alineando conforme pase el tiempo.

El actual partido en el poder, Morena, y su inventor, Andrés Manuel López Obrador, llevan la mano en todo, mientras que el Verde Ecologista intentará ganar solo la gubernatura, seguramente con Ana Paty Peralta.

El poderoso y multimillonario político quintanarroense Félix González Canto parece venir por la revancha y se dice que respalda a Mauricio Góngora, el ex alcalde de Playa del Carmen que fue a parar a la cárcel por presuntos actos de corrupción en su función como presidente municipal de Solidaridad.

Yates irregulares amenazan los arrecifes de Cancún

La belleza submarina de Cancún e Isla Mujeres, parte de la segunda barrera de coral más grande del mundo, enfrenta una amenaza creciente: la operación de miles de yates y veleros turísticos sin regulación ambiental. Según denuncias recientes de la asociación de buzos Aktunja, más de 4 mil embarcaciones descargan aguas negras directamente sobre los bancos de coral, provocando un severo daño ecológico.

El 90% de estas embarcaciones cuenta con baños que desaguan al mar sin tratamiento, lo que genera una carga de desechos fecales y urinarios sobre zonas sensibles como los arrecifes Manchones 1 y 2. “La situación es comparable a un hotel de 80 habitaciones vertiendo sus aguas negras sobre el arrecife”, señaló Misael Fernández, representante de Aktunja.

Además del impacto por residuos humanos, se ha detectado presencia de microplásticos y blanqueamiento coralino, síntomas de un ecosistema en deterioro. A esto se suma que muchas embarcaciones ofrecen alcohol y comida a bordo, lo que incrementa el uso de los baños y, por ende, la contaminación.

Los buzos también han reportado que algunos turistas alimentan a los peces con tortillas o plátanos para atraerlos y tomarse fotografías, una práctica que altera la dieta natural de la fauna marina y rompe la simbiosis del ecosistema.

A pesar de que la asociación Aktunja ha reportado más de 600 irregularidades a las autoridades ambientales, la vigilancia sigue siendo insuficiente. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) carece de recursos para monitorear el vasto Parque Nacional Costa Occidental, que abarca Punta Cancún, Punta Nizuc e Isla Mujeres, con más de 2 mil hectáreas.

Esta falta de control ha propiciado la proliferación de embarcaciones “pirata” que operan sin permisos ni medidas ecológicas, generando incluso confrontaciones con permisionarios que sí cumplen con la normatividad.

Expertos y organizaciones ambientales hacen un llamado urgente a las autoridades federales y locales para reforzar la vigilancia, aplicar sanciones y establecer protocolos más estrictos para las embarcaciones turísticas. La protección de los arrecifes no solo es vital para la biodiversidad marina, sino también para la economía local, que depende en gran medida del turismo sustentable.

Contaminación en manto acuífero de Playa del Carmen

La contaminación del manto acuífero en Playa del Carmen se ha intensificado debido a la filtración de lixiviados provenientes del relleno sanitario municipal, así como por la inadecuada disposición del sargazo, alertó el activista ambiental Roberto Rojo, integrante del colectivo ciudadano Cenotes Urbanos.

A pesar de contar con geomembranas, el relleno sanitario sobrepasa el subsuelo y permite que los lixiviados -mezclas tóxicas de residuos orgánicos e inorgánicos- se filtren directamente al acuífero. “Aunque tenga una geomembrana, esos lixiviados van al acuífero”, denunció Rojo en entrevista reciente.

El problema no se limita al relleno sanitario. Desde hace más de 13 años, el sargazo recolectado en las playas ha sido almacenado sin un plan integral de manejo. Según Rojo, los lixiviados generados por el sargazo contienen metales pesados como arsénico, que también se filtran al subsuelo y eventualmente llegan al mar.

La situación amenaza directamente a los más de 300 cenotes, cuevas y cavernas identificados en la zona urbana de Playa del Carmen, de los cuales 170 ya han sido mapeados por el colectivo. Rojo advirtió que muchas personas siguen utilizando estos espacios como basureros clandestinos, lo que agrava la contaminación del manto freático.