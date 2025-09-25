Respalda Mara Lezama nueva ley contra extorsión que impulsa Claudia Sheinbaum

Programa “La Voz del Pueblo”

Anuncia la apertura del registro para el programa Vivienda para el Bienestar, sin intermediarios

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama expresó el respaldo del pueblo de Quintana Roo a la Ley contra la extorsión que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, que persigue de oficio este delito y se homologa en todo el país, mismo que fue aprobado por la legislatura local.

“Somos uno de los primeros estados en aprobar esta propuesta federal que protege a las personas de aquellos que están haciendo daño en todo el país” expresó Mara Lezama durante el programa “La Voz del Pueblo”.

Recordó que en Quintana Roo existe un grupo especializado contra este delito, a través del cual se han podido bloquear muchas extorsiones virtuales. Reiteró el apoyo a la iniciativa federal para convertirla en una estrategia nacional.

Asimismo, respaldó otra iniciativa de la Presidenta de México, el del derecho al agua, que es una prioridad atender para que las concesiones regresen a los estados.

Por otra parte, la titular del Ejecutivo anunció que inició en Cancún el registro de CONAVI para acceder al programa Vivienda para el Bienestar y estará abierto hasta el 30 de septiembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en la unidad deportiva “Toro Valenzuela”.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora dejó en claro que es un trámite personal y gratuito, dirigido para aquellas personas que no tienen propiedad, no son derechohabientes del Infonavit ni del Fovissste y con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Para solicitar una vivienda para el bienestar, debes tener al menos 18 años y los documentos necesarios incluyen Acta de nacimiento, Identificación oficial, CURP, y comprobante de ingresos y de domicilio. El proceso de registro es presencial y se llenará una Cédula de Diagnóstico para evaluar la elegibilidad.

Durante el programa, Mara Lezama dio a conocer que ha solicitado que en la Universidad “Rosario Castellanos” inicie la carrera de Medicina.

Entre otros temas dio a conocer que habrá algunas afectaciones en el Centro de Cancún, debido a reparaciones que se efectúan en una fuga de agua, misma que fue provocada por una perforación que llegó hasta una tubería, por lo que solicitó tomar las previsiones necesarias.

Arranque del registro del programa Vivienda para el Bienestar

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañó a las personas que acudieron ayer a la unidad deportiva “Toro” Valenzuela en el inicio del registro para acceder al programa Vivienda para el Bienestar del Conavi, del 25 de septiembre al 2 de octubre próximo.

“Gracias al apoyo de nuestra querida primera Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través del programa Vivienda para el Bienestar más de 48 mil familias que han esperado por años la oportunidad de tener una casa podrán ver ese sueño cumplido”, expresó la Gobernadora en el lugar.

Acompañada del titular de la Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, la Gobernadora escuchó a las personas, entre ellas mujeres y hombres de la tercera edad, jefas y jefes de familia, así como jóvenes, y resolvió algunas dudas. Precisó que los registros son totalmente gratuitos, sin intermediarios.

Mara Lezama informó que se ha iniciado la construcción de mil 596 viviendas en los municipios de Benito Juárez, Tulum y Othón P. Blanco. “Ahora iniciamos el registro de solicitudes y con ello comienza una nueva esperanza para miles de familias de Quintana Roo”, precisó.

Al hacer un llamado a que acudan a registrarse para el programa correspondiente al CONAVI, la Gobernadora señaló que la mesa de registro estará abierta hasta el 2 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y cada familia podrá acudir de manera directa y sencilla.

“Con el respaldo del Gobierno de México y la visión transformadora de nuestra primera Presidenta, hoy construimos un mejor futuro para nuestro pueblo, porque tu bienestar y el de tu familia, ¡claro que nos importa!” expresó finalmente Mara Lezama.

Estuvieron en el registro Andrés Madrigal, encargado de zona norte de CONAVI, y William Jiménez, encargado de zona norte de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal.