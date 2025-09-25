Cancún se viste de gala con los World Travel Awards 2025

Por primera vez en el Caribe mexicano

La ceremonia, en el hotel AVA Resort, reunirá a más de 450 personalidades del sector turístico

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Este 27 de septiembre de 2025, Cancún será sede por primera vez de los prestigiosos World Travel Awards (WTA), conocidos internacionalmente como los “Óscar del turismo”. La ceremonia se celebrará en el hotel AVA Resort Cancún y reunirá a más de 450 personalidades del sector turístico de 17 países, consolidando al destino como epicentro de la industria en América Latina.

La elección de Cancún como sede de la edición latinoamericana de los WTA marca un hito para Quintana Roo. El anuncio oficial se realizó en enero durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, donde Graham Cooke, fundador de los premios, destacó la riqueza natural, cultural y hotelera del destino como razones clave para su selección.

Juan Pablo de Zulueta, secretario municipal de Turismo, celebró la decisión: “Estamos honrados de recibir este evento por primera vez. Es resultado de un esfuerzo conjunto con el CPTQ y aliados internacionales que confirma a Cancún como capital turística de América Latina”.

Quintana Roo llega a la gala con múltiples nominaciones en categorías clave:

– Mejor destino de playa de México y Centroamérica: Cancún, Tulum y Riviera Maya.

– Mejor destino de negocios y escapadas urbanas: Cancún y Playa del Carmen.

– Mejor atracción turística: Tulum.

– Mejor atracción de turismo de aventura: Ruta de los Cenotes y Extreme Cancún.

– Mejor destino insular: Holbox, Isla Mujeres y Cozumel.

– Mejor aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Cancún.

– Mejor centro de convenciones: Cancún Center.

En el ámbito hotelero, destacan nominaciones para resorts como Grand Fiesta Americana Coral Beach, Rosewood Mayakobá, Hyatt Ziva Cancún, Secrets Maroma Beach y el nuevo Almare Isla Mujeres, entre otros.

La gala coincide con el lanzamiento del Pokémon Go City Safari, un evento de turismo gamer que reunirá a más de 10,000 participantes en puntos icónicos de Cancún como Playa Langosta, Plaza La Isla y Marina Puerto Cancún. Este encuentro se realiza simultáneamente en ciudades como Bangkok, Vancouver y Ámsterdam.

Además, la ciudad se prepara para el Festival del Hanal Pixán (30 de octubre al 2 de noviembre) y el torneo internacional de fútbol Socca en noviembre, fortaleciendo su posicionamiento como destino de eventos culturales y deportivos.

Restaurantes salvados por comensales locales

En medio de una temporada baja marcada por la disminución del turismo internacional, los restaurantes y fondas del centro de Playa del Carmen han encontrado un inesperado salvavidas: los comensales locales. Mientras las grandes cadenas hoteleras y zonas gourmet enfrentan una caída en la afluencia de visitantes, los negocios tradicionales del corazón urbano resisten gracias al consumo de residentes, trabajadores y familias quintanarroenses.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la ocupación turística en Playa del Carmen ha descendido hasta un 35% en septiembre, afectando directamente al sector gastronómico. Sin embargo, establecimientos ubicados en calles como la 30 Avenida, la Benito Juárez y la Calle 2 Norte reportan una recuperación parcial gracias al flujo constante de clientes locales.

“Los turistas bajaron, pero nuestros vecinos siguen viniendo. Aquí se come bien, barato y con sazón de casa”, comenta Don Felipe, propietario de la fonda La Sazón de Mamá, con más de 20 años de historia en la zona.

La fidelidad de los comensales locales se ha convertido en un acto de resistencia cultural y económica. Fondas como Doña Mary, El Fogón del Centro y La Cazuela Caribeña han adaptado sus menús con promociones especiales, paquetes familiares y platillos regionales que conectan con la identidad gastronómica del sureste mexicano.

“Nosotros no podemos pagar 300 pesos por un desayuno en la Quinta Avenida. Aquí comemos por 80 y nos tratan como en casa”, afirma Mariana López, trabajadora del sector turístico que acude diariamente a comer en el centro.

Aunque el consumo local ha sido clave para evitar cierres masivos, los restauranteros aún enfrentan desafíos como el aumento en los costos de insumos, la falta de estacionamiento y la competencia desleal de plataformas de entrega. La delegación local de Canirac ha solicitado al Ayuntamiento de Solidaridad incentivos fiscales y campañas de promoción para fortalecer el consumo interno.