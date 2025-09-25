Sanitización de escuelas en Tulum ante registro de casos de Coxsackie

Colaboración de la Secretaría de Salud

Atención completa para proteger la salud de alumnos y personal administrativo

Tulum.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), que encabeza Elda Xix Euán, con el apoyo de la Dirección General de Salud Municipal de Tulum, realizaron labores de sanitización en el preescolar y primaria indígena de Manuel Antonio Ay y los preescolares indígenas de Macario Gómez y Francisco Uh May, para prevenir la enfermedad del Coxsackie.

En estos trabajos se contó con la colaboración de la Secretaría Estatal de Salud, institución que proporcionó información oportuna, capacitación y supervisión de filtros a cargo de su área de epidemiología.

Es importante mencionar que al registrarse un brote de la enfermedad del Coxsackie en un jardín de niños de Tulum, se tomaron diversas acciones, siguiendo el protocolo correspondiente, como lo es el lavado con cloro de la escuela y su sanitización, además de capacitar a maestros sobre el manejo sanitario, logrando una atención completa para proteger la salud de las y los alumnos, personal administrativo y directivo.

De igual manera, junto con las y los supervisores, se hizo una revisión para detectar si en otras escuelas había casos semejantes y con la finalidad de prevenir la enfermedad, el lunes se realizó el lavado con desinfectantes del preescolar y la primaria indígena de Manuel Antonio Ay y los preescolares indígenas de Macario Gómez y Francisco Uh May, para el martes proceder a su sanitización.

El lavado de las escuelas corrió a cargo de las y los maestros y las y los padres de familia, en tanto que las labores de sanitización fueron realizadas por personal de la Dirección General de Salud del municipio de Tulum, entregándose gel bacterial, cubre bocas y guantes, en un trabajo conjunto que dio excelentes resultados.

Las y los padres de familia externaron su satisfacción por la pronta atención de las autoridades sanitarias y de educación, evitando de esa manera que la enfermedad provocara daños en la salud de la comunidad escolar.

Priorizan desarrollo integral de atletas

Al resaltar que las dos escuelas más importantes de la vida son la Educación y el Deporte, el presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), Jacobo Arzate Hop, le dio la bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso y, además, inauguró el Ciclo Escolar-Deportivo 2025-2026 del Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento (Cedar) de Chetumal.

“Ustedes son lo mejor de lo mejor de sus disciplinas y, como saben, a nuestra gobernadora, Mara Lezama, le gusta mucho el deporte y bajo su liderazgo trabajamos #ANivelDeCancha para siempre ver por su bien y vamos a trabajar para potencializar su carrera deportiva, pero también, por sobre todas las cosas, para que el deporte sea un hábito para toda su vida”, comentó Jacobo Arzate.

Durante esta bienvenida, el titular de la Codeq estuvo acompañado de Carolina Valencia, jefa del Departamento de Vida Interna del Cedar, y del equipo docente, y dio un emotivo mensaje para las y los nuevos integrantes de la familia Cedar que, además de seguirse preparando deportivamente para ser grandes y ganadores atletas, también llevarán a cabo sus estudios.

“Las dos escuelas más importantes de la vida las están teniendo ustedes, que son la Educación y el Deporte, y en ambas ustedes tienen que ser las y los mejores. No se queden con nada, den su mayor esfuerzo, porque no hay un mañana, hoy es el día para ser mejores. ¡Les deseamos mucho éxito en este nuevo ciclo escolar!”, añadió Arzate Hop.

Finalmente, resaltó la importancia de que, además de esforzarse por convertirse en campeones en sus diferentes competencias y disciplinas, deben dejar su mayor esfuerzo en el salón de clases, pues ahí es donde recibirán los mejores y más útiles conocimientos para su futuro.